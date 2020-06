A Reims, première mobilisation des policiers qui ironisent sur le "monde de bisounours"

C'est la première fois à Reims que des fonctionnaires de police affichent leur colère depuis les déclarations du "premier flic de France" Christophe Castaner sur le racisme dans l'institution et les techniques d'interpellation. Ils étaient près de 80 ce mardi 16 juin rassemblés devant le commissariat de Reims, avec des ballons et des faux écussons où on pouvait lire : "nous sommes dans le monde des bisounours". Une façon ironique de dénoncer le débat sur la technique dite "de l'étranglement", suspendue puis finalement maintenue.

Un policier avec un logo ironisant sur les techniques d'interpellation. © Radio France - Sophie Constanzer

On aimerait des excuses de notre ministre -- Sébastien Zymek, Alliance police

"Les propos de Mr Castaner la semaine dernière sont inacceptables, il y a déjà un mal être dans la police qui ne date pas d'hier donc la coupe est pleine... on aimerait des excuses", souligne Sébastien Zymek, secrétaire départemental dans la Marne du syndicat Alliance police nationale. "La police n'est pas raciste, et quand on parle de la technique dite de l'étranglement, les collègues en ont besoin sur la voie publique parce que quand on va interpeller des personnes, ce sont rarement des tendres : certains se rebellent, se débattent, d'autres donnent des coups, donc on a besoin de cette technique pour amener les gens au sol", poursuit-il.

Le directeur général de la police nationale, dans une note, a autorisé lundi les fonctionnaires de police à continuer d'utiliser la technique dite de l'étranglement, en attendant de trouver une autre technique. Et c'est bien ce qui interroge Jean-Baptiste Despots, secrétaire départemental de l'UNSA police dans la Marne : "justement nous on a pas d'alternatives, nous attendons les propositions ! la proposition concernant le tazer, concrètement ça pose beaucoup de difficultés et ça coûte cher : 1.500 euros pièce".

Le rassemblement a eu lieu à l'appel d'une intersyndicale Alliance, SGP police et UNSA. © Radio France - Sophie Constanzer

Et justement, ce sont des moyens humains et des moyens matériels que réclament aujourd'hui les syndicats. "Tout simplement, àa commence par là ! On souffre ici à Reims, Châlons et Epernay au niveau des effectifs, comme je dis souvent il nous faudrait l'équivalent d'une équipe de foot pour chaque commissariat pour compléter les effectifs manquants, explique Sébastien Zymek qui estime que "la reconnaissance de la nation" dont a parlé le président de la République Emmanuel Macron dans une allocution dimanche.