A Rennes, une centaine d'Algériens disent "y'en a marre" à Bouteflika

Ils veulent soutenir leur famille ou leurs amis restés en Algérie. Ce dimanche 10 mars, pour la deuxième fois depuis le début du mois de mars, plus d'une centaine d'Algériens se sont rassemblés place de la République à Rennes pour dire "non" à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. La volonté du président de réaliser un cinquième mandat à la tête du pays a créé une vague de contestation en Algérie.

"Les jeunes se libèrent et se mobilisent" - Ilyes, étudiant

"Y'en a marre de ce pouvoir" ont chanté les manifestants sur la place de la République. "Il faut que tout ce système disparaisse. On ne veut plus de Bouteflika ni de ses proches au pouvoir. Il faut une renaissance," insiste un homme au milieu de la foule. Parmi ces manifestants, Lisa et Ilyes, deux étudiants rennais nés en France. Une partie de leur famille vit encore en Algérie. "Je suis heureux de voir que mon pays est en train de se bouger. Je vois que les jeunes se libèrent et se mobilisent. On veut les soutenir comme on peut depuis la France," explique Ilyes. "La génération des années 90 a vécu les années Bouteflika et veut se soulever contre le système qu'il estime pourri. Il faut de vraies élections," ajoute Lisa.

#Rennes Une centaine de personnes rassemblées place de la République pour dire non à #Bouteflika "Y'en a marre de ce pouvoir" chante la foule. #Algeriepic.twitter.com/XjKWXFMQYe — FB Armorique (@bleuarmorique) March 10, 2019

Certains manifestants appellent aussi le président Macron à prendre position. "La France en tant que pays étranger, pas en tant qu'ancien pays colonisateur doit dire non à ce président, comme elle a pu le faire avec le Vénézuela," s'indigne Meriem Mettouchi, présidente de l'association culturelle des Berbères de Bretagne. Incertains quant à l'avenir de leur pays, les manifestants pourraient se retrouver régulièrement jusqu'aux élections prévues le 18 avril.