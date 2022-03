A Rouen, les ministres européens en charge de la cohésion des territoires pour réduire les inégalités

Comment réduire les inégalités entre les territoires européens ? Des réunions entre les ministres européens en charge de la cohésion des territoires ont lieu à l'hôtel de Région à Rouen à l'occasion de la présidence française à l'Union européenne. La ministre française chargée de ce dossier était l'invitée de France Bleu Normandie ce matin.

D'énormes bouchons ce mardi matin en centre-ville

Les régions bénéficient des fonds européens. Elles investissent dans plusieurs domaines, la santé, la technologie, l'énergie. "Il faut toujours aller vers une Europe plus intelligente grâce à la transformation économique, une Europe plus verte (...) avec des axes importants comme la santé, le travail, etc", explique Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

