A Saint-Denis-de-L'Hôtel dans le Loiret, le maire est enfin élu

Un certain nombre de communes du Loiret ont pu procéder ce weekend à l'élection de leur maire. Exemple ce 23 mai à Saint-Denis-de-L'Hôtel. La pandémie de Covid-19 avait jusque là empêché ces élections de maires, élus dés le premier tour des municipales, le 15 mars dernier.

Après un peu plus de deux mois d’attente, un certain nombre de conseils municipaux ont pu se réunir ce weekend dans le Loiret, pour élire enfin leur maire et adjoints, élus au 1er tour des élections municipales le 15 mars dernier. C’était le cas samedi 23 mai à Saint-Denis-de-L’Hôtel prés d'Orléans. Maire depuis 12 ans de la commune, Jean Pierre Garnier a pu passer la main à son ancien premier adjoint Arnauld Martin, élu dès le premier tour avec 60% des voix face à la liste d’opposition conduite à l'époque par Jean-Christophe Lecerf. Un retour à la vie démocratique peu banal.

La salle polyvalente transformée en salle du conseil

C’est dans la grande salle polyvalente des Fontaines, transformée en salle du conseil, que l'élection du nouveau maire de Saint-Denis-de-L'Hôtel s'est tenue. Pour des questions de sécurité sanitaires évidentes, la préfecture du Loiret avait donné son accord à cette délocalisation de l'assemblée communale. Les gestes barrières ont été respectés avec des élus tous masqués et à distance d'un mètre les uns des autres. Fraîchement élus, le maire et ses adjoints ont revêtu eux-mêmes leur nouvelle écharpe. Seuls quelques très proches ont pu assister dans la salle à ce conseil municipal hors norme, sans le traditionnel verre de l’amitié pour conclure.

La salle polyvalente de Saint-Denis-de-L'Hôtel a été transformée en salle du conseil © Radio France - Christophe Dupuy

Une minute de silence et des applaudissements

Après un discours introductif dans lequel il a notamment salué "la solidarité de tous durant le plus dur de la crise sanitaire", Jean Pierre Garnier, maire durant 12 ans de Saint-Denis-de-L'Hôtel et qui avait choisi de ne pas se représenter, a pu ensuite passer la main à son ancien premier adjoint Arnauld Martin. La liste de ce chef d'entreprise, marié, père de deux enfants, 48 ans avait recueilli 60% des voix dès le premier tour le 15 mars dernier face à la liste d’opposition conduite par Jean-Christophe Lecerf, qui le 18 mai dernier a démissionné de son ex-futur poste de conseillé municipal. Sans surprise, Arnauld Martin a été élu maire avec 23 voix sur 23 suffrages exprimés avant de demander une minute de silence pour toutes les personnes décédées du Covid-19 en France et dans le monde puis des applaudissements pour tout ceux qui se dévouent face à la crise sanitaire.