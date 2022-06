A Saint-Dié, la droite sèchement battue, une première depuis 2002

La droite, qui détenait la circonscription depuis 2002, a été éjectée de la course au second tour. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges David Valence, soutenu par la majorité présidentielle, s'est qualifié, talonné de près par le candidat du Rassemblement National, Gaëtan Dussausaye.

Seules 473 voix ont séparé, dans cette deuxième circonscription des Vosges, David Valence le maire de Saint-Dié, et Gaëtan Dussausaye, le candidat du Rassemblement National.

Avec respectivement 30,12% et 28,73% des suffrages, ils se sont qualifiés pour le second tour, devant Charlotte Moreau de la Nupes, arrivée troisième avec 17,84%. Et surtout très loin devant la candidature de la droite, qui arrive quatrième (11,84%).

Adoubée par le député sortant LR Gérard Cherpion, Caroline Privat-Mattioni, vice-présidente du conseil départemental, s'est dite "déçue", tout en ne souhaitant pas donner de consigne de vote pour le second tour. Rappelons qu'elle fait partie de la majorité municipale de David Valence, contre qui elle avait décidé de se présenter pour ces élections législatives.

De son côté David Valence est arrivé en tête dans sa ville (et aussi notamment à Bruyères, Granges Aumontzey, Ban-sur-Meurthe, Hurbache). "Comment peut-on donner des leçons de proximité alors qu'on a découvert le territoire il y a seulement quinze jours ?" a-t-il fustigé après la proclamation des résultats à l'espace François Mitterrand, désignant celui qui sera son adversaire au second tour.

Pour Gaëtan Dussausaye, conseiller régional d'Ile de France et délégué départemental du Rassemblement National dans le Val de Marne, cette présence au second tour du RN est logique au vu des derniers résultats des scrutins dans les Vosges. "La majorité des Vosgiens ont placé Marine Le Pen en tête lors de l'élection présidentielle, donc aujourd'hui je suis celui qui défend leurs idées et leurs intérêts."