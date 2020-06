À Saint-Étienne, des policiers en colère jettent leurs menottes au sol en signe de protestation

Des policiers de tous les services se sont rassemblés presque spontanément devant le commissariat central de Saint-Étienne. Dans un geste symbolique, ils ont jeté leurs menottes au sol. Ils veulent ainsi exprimer leur désaccord avec les annonces de Christophe Castaner alors que les syndicats rencontraient justement le ministre de l'intérieur ce jeudi place Beauvau.

Après les accusations de racisme dans la police, l'interdiction de la méthode de l'étranglement annoncée par le ministre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "On est écœurés, dépités... Les mots ne sont même pas assez fort. C'est vraiment un sentiment de ras-le-bol général." déplore un policier de la Loire qui souhaite rester anonyme.

Pendant plusieurs minutes, les policiers ont tourné le dos au commissariat central de Saint-Étienne. © Radio France - MC

Pour lui et ses collègues, les propos de Christophe Castaner sont symptomatiques de la rupture entre le ministère et les hommes sur le terrain. "On nous empêche de faire notre travail correctement. Il y a une grosse fracture entre les policiers de France et le ministre" explique ce agent ligérien excédé.

Sans rétropédalage, les policiers de Saint-Étienne pourraient continuer de se mobiliser, symboliquement, ou même plus concrètement s'il le faut.