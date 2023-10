A Saint-Jory, des habitants soulagés après la démission du maire : "Il n'a plus sa place !"

A Saint-Jory, rien ne laisse paraître que la commune n'a plus de maire depuis vendredi 29 septembre. Les rues sont calmes, comme à l'accoutumée, la mairie est ouverte. Seules les conversations entre les habitants dénotent d'une atmosphère particulière.

Son nom est sur toutes les lèvres : Thierry Fourcassier. Après neuf ans de mandat, l'élu a annoncé démissionner de ses fonctions lors du conseil municipal, trois jours après sa mise en examen, notamment pour corruption passive et trafic d'influence passif.

Une démission qui intervient aussi quelques minutes après qu'une élue de la majorité ait elle aussi décidé de jeter l'éponge, mettant le maire en minorité. Impossible de pouvoir voter la moindre délibération au Conseil municipal.

"Cela fait huit ans que j'habite à Saint-Jory et huit ans que j'entend parler de ces pratiques supposées", raconte Jean-Noël, un habitant croisé à quelques pas de la mairie. "On entend dire qu'il a des amis avec qui il ferait de petits arrangements. Là, la justice accrédite ses rumeurs." Le parquet le suspecte d'avoir obligé des promoteurs immobiliers à verser des chèques de plusieurs milliers d'euros à des associations de la commune, en échange de la délivrance de permis de construire.

"Quand la justice nous reproche quelque chose, on ne peut pas rester maire. C'est impossible, il n'a plus sa place !" réagit Karine, une habitante. La plupart des Saint-Joryens rencontrés ne voient pas d'alternative. Pour certains, l'image de Saint-Jory est salie, après les révélations sur ces montages supposés, suite à la mise en examen de Thierry Fourcassier.

Toujours plus de logements, l'école déborde

Des habitants lui reprochent en particulier un des effets collatéraux de sa frénésie immobilière. En accordant ces permis de construire, au cœur de l'enquête menée actuellement par la justice, le maire a presque doublé la population de Saint-Jory, atteignant 7 000 habitants, sans pour autant développer les services publics nécessaires.

Ainsi, devant l'école élémentaire Georges Brassens, nombreux sont les parents à dénoncer des classes surchargées. "Il aurait fallu construire une autre école", déplore Raymond, le père d'un garçon scolarisé dans cet établissement. "On commence à mettre des gamins dans un CDI, dans des préfabriqués, dans la salle des professeurs... On ne peut pas vendre des terrains, faire construire comme cela, et ne pas penser à agrandir l'école."

Bons de 50 euros

Seul Fernando soutient Thierry Fourcassier et se dit attristé par sa démission . Ce quinquagénaire au chômage salue surtout les bons de 50 euros, signés par la mairie, à valoir dans les commerces et les stations essence, et distribués aux habitants de la commune. "Il nous a beaucoup aidé. On a pu faire des courses avec. Ca m'a soulagé, et pas que moi."

Cette action, qui avait déjà créé la polémique, avant les élections municipales de 2020, est justement l'objet d'un des motifs de mise en examen du maire. Thierry Fourcassier est soupçonné d'obtention de suffrages à l'aide de dons ou de promesse.

Assainir les finances

"C'est un escroc, un bandit !" tempête Josette. Cette responsable associative, qui habite à Saint-Jory depuis 40 ans, souhaite maintenant "bon courage à celui ou celle qui lui succédera." Il devra notamment assainir les finances de la commune, dans le rouge en juin 2023, avec un budget primitif voté affichant un déficit de plus d'un million d'euros. La Cour régionale des comptes a déjà épinglé Saint-Jory à ce sujet.

Les opposants à Thierry Fourcassier, avec à leur tête Victor Denouvion et Thierry Brugère, cherchent à constituer une liste commune pour les élections municipales anticipées. Elles doivent avoir lieu d'ici la toute fin de l'année 2023.

France Bleu Occitanie a cherché à joindre l'élu et son adjoint, également mis en examen pour corruption passive et trafic d'influence passif. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations.