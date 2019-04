A Saint-Lô, à un an des municipales, l'opposition annonce une liste commune

Jérôme Virlouvet, élu écologiste, et Emmanuelle Lejeune, élue de la liste du maire sortant François Digard lancent officiellement ce lundi 29 avril 2019 une démarche de rassemblement, à un an des municipales.

Saint-Lô, France

Emmanuelle Lejeune et Jérôme Virlouvet, les deux anciens numéro 2 de François Digard et Christine le Coz, montent ensemble au créneau contre la politique du maire actuel François Brière, et veulent propose une alternative aux Saint-Lois.

En février, Emmanuel Lejeune s'est désolidarisée de son colistier Philippe Villeroy, en raison de ses déclarations sur les gens du voyage et de sa candidature aux municipales. de 2020.

des projets aux services des Saint-Lois

Pour Jérome Virlouvet les gens attendent autre chose que des démarches partisanes : "Il y a eut un acte fondateur en décembre 2017 quand toutes les oppositions ont boycotté le conseil municipal pour dénoncer les dysfonctionnements récurrents. On s'est aperçu qu'on avait une vison plus proche et

c'est devenu évident qu'il fallait dépasser les clivages politiques habituels et travailler pour la ville "

La démarche est ouverte à tous, précise Emmanuel Lejeune, y compris aux dissidents de François Brière.

"C'est une démarche d'ouverture, une démarche collective, proposée à tous. On va co-construire le programme pour des projets au plus près des habitants"

Un projet à co-construire

Le projet va se travailler avec les Saint-

Lois disent les deux élus, qui évoquent déjà quelques idées phares : inscrire Saint-Lô dans la transition énergétique et la transition écologique, redonner à Saint-Lô son rôle moteur dans l'agglomération saint loise et travailler les services aux habitants et le cadre de vie. Et La tête de liste ? " Elle se décidera en temps et en heure".