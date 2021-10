A Saint-Nazaire-les-Eymes, en Isère, ce sont les jeunes qui proposent des aménagements dans le village

Dans la salle municipale de Saint-Nazaire-les-Eymes, c'est jour de vote. Les bénévoles accueillent les votants, vérifient leur carte d'électeur, confient les listes à choisir, accompagnent jusqu'à l'isoloir. D'autres ouvrent l'urne, laissent glisser le bulletin avant de faire émarger. Cette scène vous semble banale ?

Les enfants regorgent d'idées

Ici, tout le monde est entre le CE1 et le CM2. Les enfants du village élisent leurs conseillers municipaux, choisissent un garçon et une fille à partir des listes et font leur choix, en fonction des programmes de chacun. Et ce n'est pas du tout un jeu, car les programmes sont très sérieux. La maire, Michèle Flamand, liste les idées : "créer des pistes cyclables, installer des nichoirs à oiseaux, faire une fête du village..." Les initiatives sont légion. Depuis 2018, certaines ont d'ailleurs été réalisées : "On a installé une table de ping-pong, organisé un défi sportif, un concours d'invention... Cela rapproche les enfants des élus locaux !"

Mila, huit ans est inscrite sur les listes, est venue voter, "pour moi", précise-t-elle, évidemment. "J'aimerais faire partie de la mairie pour pouvoir organiser des projets avec mon papy" explique-t-elle. Parmi les projets : "faire les Jeux Olympiques des familles, un concours de patisserie..."

Ils sont à fond dans la transition écologique."

Cela, jusqu'à ce qu'un invité surprise arrive, le ministre de la Santé, Olivier Véran, en visite informelle. Il vient à la rencontre des enfants, qui lui explique tous les contours de cette organisation. "On ne peut pas se plaindre que les français ne votent pas, surtout les plus jeunes, et ne rien faire pour les motiver, nous explique le ministre, qui avoue avoir lui-même été dans un conseil municipal des jeunes à Gières, il y a quelques années. Mais les programmes ont bien changés, là, il y a de la transition écologique, on voit que ces jeunes sont à fond là-dedans !"

Alors, dans toutes ces propositions, en a-t-il retenu une ? "Choisir sa maitresse, car c'est la seule qui soit irréaliste", rigole-t-il. Pas sûr, donc, que cela figure dans le futur programme de campagne de La République En Marche.