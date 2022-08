À Saint-Sever, les gens du voyage sont partis de la plaine des sports occupée illégalement

Les 150 véhicules de gens du voyage ne sont plus sur la plaine des sports de Saint-Sever (Landes) ce dimanche 7 août 2022. Ils occupaient les lieux depuis le dimanche précédent. D'après la mairie, les gens du voyage s'y était installés en forçant les portails. Trois élus municipaux avaient alors tenté d'entrer en contact avec eux.

Trois élus ont porté plainte

"On a tenté de stopper les véhicules qui entraient, mais on a été violenté, l'un des élus a été jeté à terre. C'était très violent", racontait Arnaud Tauzin le maire sur France Bleu Gascogne. Les trois élus ont porté plainte notamment pour dégradation et violence sur une personne chargée de mission de service public.

Dès mardi 2 août 2022, un arrêté préfectoral ordonnant aux gens du voyage de quitter les lieux sous 24h avait été pris par la préfète des Landes.