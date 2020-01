A Sainte Maure-de-Touraine, la campagne électorale serait-elle malsaine?

Indre-et-Loire, France

A Sainte-Maure-de-Touraine, la campagne électorale va-t-elle tourner au clochemerle local? En tout cas les ingrédients sont en place. Deux listes sont officiellement en présence, celle du maire sortant divers droite Michel Champigny et celle d'un chef d'entreprise local Samuel D'Eu. Il y a une semaine, le maire a été victime d'un vol avec effraction. Les vitres de sa voiture ont été brisées et des documents de campagne électorale lui ont été volés, y compris les noms de sa liste. Le maire a porté plainte, il est certain que ce vol est en lien avec la campagne électorale.

C'est assez scandaleux effectivement ce qui se passe dans cette campagne électorale. On a cassé une vitre de ma voiture et on m'a volé une sacoche avec mon matériel de maire et surtout les documents de campagne avec les noms de ma liste. On a retrouvé les clefs de la mairie, mon agenda, mais pas les dossiers de campagne électorale. Je n'accuse personne mais ma liste étant renouvelée à 70%, certains voulaient peut-être le savoir avant les autres -Michel Champigny

Samuel D'Eu, tête de liste de la liste "Agissons pour Sainte Maure" est le seul opposant au maire. Cette affaire d'effraction et de vol de documents électoraux le laisse perplexe. Il dit que lui aussi n'a pas été épargné par les incidents de campagne

C'est inadmissible bien entendu ce qui est arrivé au maire, l'effraction de sa voiture et le vol. Après, c'est quand même assez surprenant, çà nous interroge, moi çà me laisse perplexe! Ce jour là, j'étais à la même réunion que le maire, donc je ne le prends pas comme une attaque personnelle. Sur le fond, cela me paraît quand même assez opportun et très surprenant -Samuel D'Eu

A Sainte-Maure-de-Touraine, les coups bas semblent donc s'équilibrer entre les deux listes. Mais dans les bistrots et les commerces sainte mauriens, on relativise et on prend même les choses avec le sourire: "c'est chaud" confient sous le manteau les clients du café de la mairie.