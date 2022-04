À Scaër, les votes passent de Jean-Luc Mélenchon en 2017 à Marine le Pen en 2022

En Bretagne, Marine Le Pen a remporté 19,53 % des suffrages au 1er tour de l'élection présidentielle ce dimanche. C'est cinq points de plus qu'en 2017. Une tendance qui se confirme dans certaines communes du Finistère. À Scaër par exemple, la candidate du Rassemblement national arrive en tête avec 26,38 % des voix contre 18,94 % cinq ans plus tôt. Pourtant, la commune est historiquement à gauche : "Nous avons récemment basculé à droite, à l'élection municipale de 2014", explique Christian Carduner, élu d'opposition de gauche au conseil municipal. Les habitants avaient d'ailleurs majoritairement voté Jean-Luc Mélenchon à la précédente élection présidentielle, à 24,82 %.

Surprise et incompréhension

Dans cette commune de 5.000 habitants, les réactions sont partagées. "J'ai été très surpris", confie l'élu. Même étonnement du côté du maire, Jean-Yves Le Goff. Les élus locaux ne s'attendaient pas à un tel score mais il faut désormais essayer de comprendre. "S'il y a un glissement c'est peut-être que les partis politiques classiques ne répondent plus aux attentes des Français, analyse l'édile. Ces personnes ne sont pas concernées par l'immigration donc ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes comme le pouvoir d'achat et l'emploi".

"Je pense qu'il y a un ras-le-bol général" - Violaine

Le pouvoir d'achat, l'emploi ou encore le prix de l'essence. Voici les problèmes évoqués par certains habitants de la commune. Violaine tient un foodtruck sur la place de la mairie. Elle a souvent de longues discussions avec les Scaërois et les Scaëroises. "Je pense qu'il y a un ras-le-bol général, lance-t-elle à la fenêtre de son véhicule, alors les gens se disent 'pourquoi pas ?'". Margaux fait d'ailleurs partie des électeurs Rassemblement national sur la commune : "Je ne me vois pas avec cinq ans de plus de Macron", avoue-t-elle. Elle est déjà prête à mettre son bulletin dans l'urne dimanche 24 avril lors du second tour de l'élection.