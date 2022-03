À Seloncourt, opération deuxième tour pour les soutiens d'Eric Zemmour

Marion Maréchal et Nicolas Bay ont tenu un meeting ce mardi soir à Seloncourt (Doubs). À quelques jours du deuxième tour, le parti Reconquête met les bouchées doubles pour tenter de rattraper son retard dans les sondages.

Ils étaient un peu plus de 300 à acclamer Marion Maréchal et Nicolas Bay ce mardi soir, à Seloncourt. Dans la salle des fêtes de la commune, les récents soutiens d'Eric Zemmour ont tenté de galvaniser leurs militants. Et pas question de regarder les sondages.

Un vote "vital" face à un vote "utile"

Car dans les enquêtes d'opinion, le candidat Zemmour semble décroché. Le baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, mis à jour mardi 29 mars, place l'ancien polémiste à la quatrième place, avec 12% des intentions de vote. Derrière Marine Le Pen, deuxième avec 19%. De quoi tenter certains électeurs d'extrême-droite de voter "utile", pour mettre la candidate du Rassemblement National dans la meilleur position possible pour le deuxième tour ?

"Certains parlent du vote utile, nous, nous préférons parler de vote vital" peste Nicolas Bay, venu du Rassemblement National en février. "Ceux qui parlent de vote utile, en général c'est un vote parfaitement inutile, parfaitement stérile et déjà essayé par les Français. Le vote vital c'est voter pour le vrai enjeu de cette élection : préserver la France et restaurer les Français dans leurs droits fondamentaux".

Des sondages très décriés

Devant les militants, Marion Maréchal rassure, insistant sur le fait de ne pas prendre au sérieux les sondages : "On vous présente toute la journée des sondages comme une vérité... En vous expliquant que, finalement, votre vote serait inutile. En oubliant quand même de vous préciser que sur les dernières élections, les sondages ont été systématiquement démentis."

Dans la salle, le message est bien reçu. "Eric Zemmour est très bien placé. Il ne faut pas se fier aux sondages, qui sont à mon avis truqués. Je suis confiante" avance une militante, qui dit s'engager pour la première fois dans une campagne politique. "On verra bien au deuxième tour, mais moi, je suis à fond derrière lui" resitue un autre, tandis que d'autres visent les indécis : "Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pour qui ils vont voter, donc ça donne beaucoup de marge".

40 % des Français qui envisagent d'aller voter n'ont pas encore fait leur choix et peuvent changer d'avis, selon un sondage BVA pour RTL et Orange, paru le 25 mars.

Industrie et immigration au menu

Le parti Reconquête revendique 1.600 adhérents-sympathisants dans le Doubs. À Seloncourt, le discours des soutiens d'Eric Zemmour s'est centré sur deux points. Celui de l'immigration, déjà largement évoqué par le candidat depuis le début de la campagne.

Mais aussi celui de l'industrie, sujet de premier plan en Nord Franche-Comté. Après avoir pointé du doigt la politique industrielle d'Emmanuel Macron, accusé par Marion Maréchal d'avoir "bradé à des entreprises étrangères des fleurons industriels français", l'ancienne députée a ensuite déroulé le programme d'Eric Zemmour en la matière, promettant aux entreprises "d'être plus compétitives par la baisse d'impôts", ou encore de "favoriser les entreprises françaises dans les marchés publics".

Prenant l'exemple belfortain de la vente d'Alstom à General Electric, la nièce de Marine Le Pen a également mis en avant "la création d'un comité stratégique dédié au contrôle d'éventuelles OPA étrangères sur des entreprises qui comptent particulièrement pour le secteur".