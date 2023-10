À Sézanne, un conseiller municipal d'opposition dénonce un gaspillage d'argent public

C'est une guerre quasiment ouverte à Sézanne, dans la Marne. Cette petite ville de 4.700 habitants voit depuis plusieurs années un affrontement politique clair entre le maire Sacha Hewak et un conseiller municipal d'opposition, ancien candidat aux municipales, Vincent Léglantier. Le second reproche au premier une mauvaise gestion du budget de la ville.

Vincent Léglantier pointe notamment du doigt des frais de mission "disproportionnés" selon lui. Dans le compte administratif 2022 de la commune (pas encore validé officiellement), que nous avons consulté, et qui répertorie toutes les dépenses effectuées à Sézanne l'année dernière, la ligne "frais de mission" indique 6.926 euros. "C'est énorme pour une ville comme la nôtre, s'insurge le conseiller municipal. Dans les communes de la même taille, on est plus aux alentours de 1.500, 2.000 euros. En plus, le maire et ses adjoints sont déjà à 115% d'indemnités (ce qui est légal ndlr.)"

À titre de comparaison, à Fagnières, près de Châlons-en-Champagne (un peu moins de 5.000 habitants), le compte administratif 2021 évoque des frais de mission à hauteur de 538,29 euros. Le maire et les élus de Vitry-le-François, environ 13.000 habitants, évoquent eux une somme de 3.000 euros de frais de mission dans le budget primitif 2023 de la ville.

"Il n'y a pas de débat à Sézanne à ce sujet" - Sacha Hewak

"Il n'y a aucun sujet sur des chiffres ou autres liés au budget, répond le maire Sacha Hewak. Tous les déplacements réalisés dans le cadre de ces frais de mission sont des déplacements liés à ma fonction d'élu, où la nécessité de la présence du maire est impérieuse. Quand je me déplace à une réunion à Reims ou Châlons-en-Champagne, je le fais avec ma voiture personnelle et je suis remboursé à partir d'un barème kilométrique. Par exemple, dans le cadre du jumelage en Allemagne, à Malsch, lorsque l'on se déplace, c'est 1000 kilomètres aller-retour et c'est facturé. J'ajoute que 7.000 euros sur un budget de fonctionnement de 4,6 millions d'euros... il faut relativiser l'importance de cette somme."

Pour Vincent Léglantier, qui a eu accès aux notes de frais, certains motifs ne sont pas fondés : "Quand il y a des réunions à Paris, le maire arrive la veille. Il dort là-bas. Sacha Hewak a également fait le choix de dormir à Châlons pendant la Foire et il le fait payer par le contribuable. Sézanne et Châlons, c'est 50 kilomètres. Moi, quand je vais à la Foire, je fais l'aller-retour tous les jours et je n'ai pas l'indemnité kilométrique."

Réponse du maire à ce sujet : "Lorsque le Président du Conseil départemental m'invite à la clôture de la Foire de Châlons et qu'il y a un conseil d'administration de l'Association des maires le lendemain matin, la logique est de rester sur place. Et si on faisait le calcul avec les indemnités kilométriques, je suis sûr que la collectivité ferait des économies plutôt que de me rembourser des frais de transport. Monsieur Léglantier n'est peut-être pas sensible à l'empreinte carbone, mais moi je suis attaché à limiter mes émissions de gaz à effet de serre."

Le budget primitif 2023 de Sézanne prévoit une baisse de ces frais de mission pour l'année en cours : 5.000 euros.

L'utilisation des véhicules de service mise en cause

Autre sujet mis en avant par Vincent Léglantier à Sézanne : l'utilisation des cinq véhicules de service avec remisage à domicile permanent, destinés aux agents de la commune. Le conseiller municipal d'opposition, qui avait vu son projet de délibération demandant la mise en place de carnets de bord à l'intérieur des voitures** retoqué par la majorité municipale, soupçonne des abus : "J'ai demandé à avoir plusieurs éléments auprès de la mairie, notamment les relevés carburant et la liste des gens autorisés à se servir des cartes carburants. Il se trouve que des pleins étaient faits le weekend, ou les jours fériés. Et monsieur Hewak s'est excusé en disant qu'ils le faisaient pour éviter de perdre du temps pendant leurs heures de service. Chacun est libre de croire ce qu'il voudra. Ce sont des véhicules de fonction déguisés."

Pour le maire, l'attaque est trop forte : "Je suis un élu de la République, je représente l'État également. Du cadre technique à l'agent de ville qui tond la pelouse ou nettoie les caniveaux, il sont exemplaires, dévoués à leur ville. Ils aiment leur ville. Je ne comprends même pas que l'on me pose la question de savoir si les cadres sous ma responsabilité sont malhonnêtes. Je leur fais une totale confiance à 300%."