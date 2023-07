A Six Fours, le public d'un concert de rock chante "tout le monde deteste la police"

Le chanteur Joe Talbot, leader du groupe Idles lors d'un concert il y a un an à Saint Cloud

C'est une vidéo enregistrée par un spectateur d'un des concerts du Pointu Festival sur l'Ile du Gaou le week-end dernier à Six Fours les Plages. Une partie du public chante : "tout le monde déteste la police". Selon ce témoin, entre deux morceaux, le groupe britannique Idles venait de lancer un "ACAB", l'acronyme anglais "All cops are bastards" (« Tous les flics sont des salauds »

Ce mercredi, Renaud Muselier a dénoncé ce slogan et la réaction du public. "Faire chanter « Tout le monde déteste la police » à la foule, est inacceptable et insupportable, dit le président du conseil régional de Provence Alpes Côte d'Azur. Ici, les forces de l’ordre peuvent compter sur notre soutien, notre estime."

De son côté, le député RN Frédéric Boccaletti lui aussi se dit scandalisé. "Ces agissements sont parfaitement intolérables et d’autant plus condamnables à l’heure où nos forces de sécurité et de secours sont tous les jours confrontées à une violence sans précédent" , écrit-il dans un communiqué.

D'autres témoins présents à ce concert dimanche affirment au contraire que le groupe anglais n'a pas provoqué le public. Les chansons des Idles évoquent souvent des sujets politiques comme le Brexit, l'immigration et l'homophobie. Le Pointu Festival s'est tenu sur l'ile de Gaou du 7 au 9 juillet.