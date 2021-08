À Strasbourg, des manifestants anti-pass sanitaire remontés : "On va bientôt être privés de sortie"

Une mobilisation en baisse mais toujours présente. Les anti-pass sanitaire ont défilé hier à Strasbourg, Mulhouse et Colmar, alors que le pass sera demandé dès ce lundi pour accéder aux cafés, restaurants, trains, bus longue durée, etc... Une "entrave à la liberté" estiment les manifestants.

C'était la première manifestation des anti-pass sanitaire depuis la validation du Conseil constitutionnel ce jeudi. Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce samedi 7 août en Alsace, à Strasbourg, Mulhouse et Colmar contre le pass sanitaire, qui dès lundi, sera nécessaire pour accéder aux cafés, restaurants, trains, bus longue durée, etc.

"Mes enfants ne pourront plus accéder à leur club de foot"

Dans le cortège strasbourgeois, plusieurs nouveaux manifestants étaient donc présents. Des manifestants qui avaient pris conscience des restrictions qui vont bientôt les toucher. "La semaine dernière, on a appris à mes enfants qu'ils ne pourront bientôt plus accéder à leur club de foot car ils ne sont pas vaccinés", lance ainsi une maman strasbourgeoise. "On va se retrouver interdits de sortie, on ne pourra plus rien faire, c'est une honte".

Pour l'ensemble des manifestants, la validation du conseil constitutionnel ce jeudi ne change rien. Le pass sanitaire a beau être légal, ils jugent la décision inconcevable. Thierry n'a plus confiance dans les institutions et dans le président du Conseil constitutionnel : "Comment avoir confiance ? Laurent Fabius, c'est le scandale du sang contaminé... Pour moi ce n'est pas le Conseil des Sages, c'est le 'conseil des singes'...", juge le manifestant.

Des travailleurs non-vaccinés menacés de licenciement

laurent Fabius était l'objet de nombreux slogans. On a vu aussi à nouveau des étoiles jaunes dans le cortège et des accusations de dictature, mais aussi des drapeaux syndicaux. "Ce pass sanitaire est une vraie attaque au droit du travail, on menace de licenciement les travailleurs non vaccinés", rappelle Khalid, militant à la CGT, l'un des organisateurs de la manifestation.

Beaucoup de travailleurs concernés par cette obligation vaccinale assurent qu'ils iront jusqu'au bout et boycotteront le pass sanitaire.