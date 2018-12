A Talange, François Hollande appelle à "l’unité et à la solidarité" face au terrorisme

Talange, France

"Face à ces épreuves, il n'y a qu'un seul devoir celui de l'unité, de la solidarité, et de la force que nous devons marquer face à ces menaces et à ces tentatives de diviser", a réagi François Hollande au lendemain de l’attaque de Strasbourg qui a fait deux morts, une personne en état de mort cérébrale et douze blessés.

"Cet individu a voulu frapper au cœur une capitale. La capitale de la grande région, la capitale de l'Europe, Strasbourg", a poursuivi l’ancien chef de l’Etat.

François Hollande soutient "tous les efforts que feront les autorités, le président de la République, le gouvernement pour agir et appréhender l'individu le plus rapidement possible. La force est aussi dans la capacité de notre société à faire bloc et à tenir bon."

François Hollande poursuit sa tournée pour dédicacer son livre _"Les leçons du pouvoir"_. Il est venu, ce mercredi matin, le dédicacer à Longwy. Dans l’après-midi, il était à Talange, accompagné notamment de l’ancien secrétaire d’Etat aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini et de l’ancien ministre du budget, Christian Eckert.

"Aucun doute sur ce qui s’est produit. C’est le fait d’individus terroristes"

Dès les premières heures qui ont suivi l’attentat de Strasbourg, de nombreuses théories du complot ont vu le jour sur les réseaux sociaux, notamment sur les pages liées au mouvement des "gilets jaunes".

L’ancien président de la République a tenu à faire passer un message. "Il faut toujours combattre les thèses complotistes. En disant la vérité, en disant qu’hélas, le terrorisme frappe à des périodes qui n’ont rien à voir avec les mouvements sociaux. Tous ceux qui, pour des motifs respectables, veulent se mobiliser doivent savoir que nous sommes dans une période difficile. Il faut avoir des réflexes de prudence et de vigilance et il doit n’y avoir aucun doute sur ce qui s’est produit. C’est le fait d’individus terroristes.", a expliqué François Hollande.