A Thaon-les-Vosges une "casserolade" prévue pour la venue de la ministre Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo est dans les Vosges ce vendredi 5 mai. La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé vient inaugurer dans l'après-midi la maison de santé de Thaon-les-Vosges. Elle se rendra ensuite au pôle médical du Saint Oger à Deyvillers pour échanger avec les élus et les professionnels de santé sur l’accès aux soins dans le territoire vosgien.

C'est l'occasion pour les opposants à la réforme des retraites de (re)faire du bruit. L'association Attac appelle au rassemblement place Jules Ferry à Thaon-les-Vosges dès 14H30 pour une "casserolade". D'autres concerts de casseroles de ce type seront organisés ce vendredi à Genlis, en Côte d'Or, à l'occasion du déplacement du ministre du Travail Olivier Dussopt, ainsi qu'à Rennes où la Secrétaire d'Etat Bérangère Couillard est attendue.