"On a toujours parlé à la France insoumise", Véronique Bérégovoy (EELV) croit à l'union pour les législatives

"Il va y avoir un temps de dialogue et j'espère de rassemblement", selon l'invité de France bleu Normandie, ce mercredi 13 avril, Véronique Bérégovoy, conseillère régionale d'Europe Ecologie les Verts.

Aux législatives, si nous arrivons à un rassemblement [à gauche], ce sera gagnant-gagnant.

L'union de la gauche est-elle possible aux législatives ? "En tout cas, nous le souhaitons, répond-elle. Il faut que les valeurs de l'écologie et de la gauche soient présentes à l'assemblée nationale."

"Il y a beaucoup de gens qui hésitent entre Macron et Le Pen, poursuit l'élue. Je comprends leur colère, mais je crois qu'il y a une grande différence entre les deux. L'extrême droite, elle a toujours été l'alliée des lobbies au pouvoir. Quand on regarde les autres pays d'extrême droite, il y a beaucoup plus de misère qu'ailleurs."

Les élus verts mis à contribution pour rembourser la campagne

Le soir même des résultats, Yannick Jadot lançait un appel aux dons pour rembourser une partie des frais de campagne d'EELV. Des dons arrivent déjà, en Normandie. "On est plutôt agréablement surpris", assure Véronique Bérégovoy.

Elle ajoute : "nous, en Normandie, les élus, nous versons une indemnité tous les mois ; nous allons la doubler", pour contribuer au remboursement.