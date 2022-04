À Toulouse, environ 400 personnes manifestent contre le résultat de la présidentielle

Le cortège est parti de Jean-Jaurès vers 20h30. Environ 400 personnes ont défilé à Toulouse ce dimanche pour dire leur mécontentement à l'issue des résultats du second tour de la présidentielle et pour protester contre le système électoral français.

À Toulouse, les résultats du second tour de la présidentielle ont amené plusieurs centaines de personnes à manifester, ce dimanche soir, quelques dizaines de minutes après l'annonce des résultats. Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,2% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu. Marine Le Pen est créditée de 41,8% des suffrages. Le taux d'abstention est estimé à 28,2%.

Plus de 400 manifestants à Toulouse

Un rassemblement d'abord spontané, de plusieurs personnes, s'est formé près de la place Wilson vers 20h30, avant qu'un cortège parte de Jean-Jaurès, direction Grand Rond. Il a du faire demi-tour face à la police.

Un rassemblement où étaient présents beaucoup de jeunes, quelques militants antifascistes, des Gilets Jaunes, des électeurs de Mélenchon au premier tour, des manifestants pro-climat. Le "ras-le-bol" de la démocratie actuelle et le système électoral français sont pointés du doigt.

Plusieurs chants ont été entendus, parmi lesquels "On est là, On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous est là", "Toulouse, Toulouse, antifa !", "Tout le monde déteste la police", "Assez, assez, assez de cette société qui traque les sans-papiers et fout Zemmour à la télé".

La rassemblement s'est ensuite dissipé après 21h45 vers Jeanne d'Arc. Quelques pétards et feux de poubelles sont à signaler.

