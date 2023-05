A Toulouse et en Occitanie, les syndicats annoncent un 1er mai historique

Cette année, le défilé du 1er mai sera symbolique et historique. Historique car toutes les organisations syndicales figurent sur l’affiche unitaire : la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’UNSA, la FSU, Solidaires, y compris les 5 organisations de jeunesses : l’UNEF, la VL, la FAGE, la FIDL, le MNL.

ⓘ Publicité

" On n'a pas tourné la page"

Symbolique aussi car ce premier mai qui fait suite à trois mois de luttes contre la réforme des retraites. Pour les syndicats la fête du travail sera l’occasion de clamer, une fois de plus, le rejet de la réforme de la retraite. Certes cette la loi est votée, elle est promulguée mais la lutte continue… Et Pascal Lezat de FO en Haute-Garonne promet une mobilisation massive : " On pourrait même dire historique. Une date référence dans la lutte contre la réforme des retraites. La population ne se résigne pas. Le gouvernement essaie de parler d'autres choses. Mais il faut pas perdre espoir et garder cette force.

Bérengère Basset est co-secrétaire du syndicat SUD dans le Tarn. Et selon elle la mobilisation sera forte car la colère est loin d’être apaisée. " On n'a pas tourné la page. On est loin de l'apaisement annoncé par le gouvernement. On ne peut pas être apaisé quand on s'est fait volé deux ans de notre vie."

Une quarantaine de défilés en Occitanie

On attend entre 80.000 et 100.000 personnes à Paris. Et chez nous, autour de Toulouse, on est divisé entre lassitude et besoin de montrer encore la colère mais une quarantaine de défilés sont tout de même prévus dans toute la région. En Haute-Garonne, c'est bien sûr Toulouse qui concentrera le plus de monde, dès 10 heures à Saint-Cyprien. Mais il y aura aussi Muret (10h30, allées Niel) et Saint-Gaudens (10 heures place Jean-Jaurès).

Dans le Tarn, les manifestants convergeront place du Vigan à Albi dès 10h30. Pour une fois, il n'y aura pas de rassemblement à Castres. Dans le Tarn-et-Garonne, ce sera à Montauban (esplanade des Fontaines, à 10 heures). En Ariège, le rendez-vous est fixé à Foix, à 10 heures. Dans le Gers, tout se passera à Auch, à 10h30, place de la Fontaine.ne