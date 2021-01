A Toulouse, l'adjointe au maire Laurence Arribagé pourrait avoir des ennuis judiciaires

On apprend, ce mardi 26 janvier, qu'une information judiciaire est ouverte depuis une semaine, contre quatre personnes soupçonnées d'avoir engagé une démarche visant à décrédibiliser la candidature de Corinne Vignon, élue députée République en Marche, en 2017 dans la troisième circonscription de Haute-Garonne. Le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari l'a confirmé auprès de nos confrères de l'Afp. Parmi ces quatre personnes, se trouvent un ancien responsable régional des Finances publiques, un ancien procureur-adjoint et une ex-parlementaire. Les mis en cause auraient été liés par "une sorte de pacte", toujours selon les informations dont dispose l'AFP : le procureur-adjoint de Toulouse, Patrice Michel, la députée Les Républicains, Laurence Arribagé, et le directeur adjoint des finances publiques de la région Occitanie. Le quatrième mis en cause est un chef d'entreprise dans l'immobilier.

L'affaire remonte à l'entre-deux-tours des législatives de 2017

Le parquet de Toulouse a notamment requis leur mise en examen pour prise illégale d'intérêt, complicité, ou recel du même chef.

Son réquisitoire introductif du parquet de Toulouse mentionne également les chefs de corruption et de violation du secret professionnel pour le responsable du fisc, pour avoir dénoncé, sans en informer sa hiérarchie, sans enquête préalable, des faits de nature à porter préjudice à Corinne Vignon, au bénéfice de Laurence Arribagé, avec la complicité du magistrat.

L'affaire remonte à l'entre-deux tours des élections législatives en juin 2017. La candidate LREM, Corinne Vignon est alors aux prises avec la députée sortante, Laurence Arribagé, lorsqu'une dénonciation qualifiée de "bidon" par une source proche de l'enquête, pour travail dissimulé, est lancée par le cadre du fisc contre Corinne Vignon. Astrologue amateur en plus d'être commerciale, elle avait réalisé trois thèmes astraux quelques années plus tôt, pour un montant d'environ 200 euros, sans les déclarer. Les faits étant à ce moment-là jugés dérisoires, le parquet décide de classer sans suite.

Demande de dépaysement du dossier

Ces informations aujourd'hui revêtent un caractère suffisamment délicat pour que le procureur général de la Cour d'appel de Toulouse Franck Rastoul indique qu'il va saisir la cour de cassation pour que le dossier soit dépaysé. Ce sera ensuite au juge d'instruction d'estimer quelles éventuelles suites judiciaires il entend donner à cette affaire. Le procureur général qui assure que "l'instrumentalisation de la justice est inacceptable, a fortiori par détournement du code de procédure pénale. La justice passe partout, y compris chez elle si nécessaire."

Avec AFP