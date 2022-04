Comme la veille partout en France, plusieurs centaines de Toulousains se sont rassemblés pour manifester "contre les idées fascistes". A une semaine du second tour, la possibilité que Marine Le Pen soit élue présidente de la République les a poussé à sortir dans la rue.

A Toulouse, plus de 500 personnes rassemblées contre "les idées fascistes"

A une semaine du second tour de la présidentielle, leur mot d'ordre est "barrage contre l'extrême droite". Au moins cinq cent personnes se sont rassemblées dimanche 17 avril à 14 heures au métro Jean Jaurès à Toulouse. Des jeunes et des moins jeunes, réunis sous un grand soleil pour protester contre la présence de Marine Le Pen au second tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mais les manifestants interrogés penchent plutôt pour un vote blanc au second tour, dimanche 24 avril. C'est le collectif "Coordination Antifascite Toulouse et Alentours" qui a organisé ce rassemblement "contre le fascisme et le capitalisme". Le Nouveau Parti Anticapitaliste 31 a également appelé à participer.