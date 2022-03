Sécurité maximale pour l'hommage aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban, ce dimanche

Des cérémonies auront lieu à l'école juive Orh Torah à la Halle aux Grains, ce dimanche, en hommage aux sept victimes des attentats de Toulouse et de Montauban. Emmanuel Macron et le président israélien Isaac Herzog sont attendus : le dispositif de sécurité est en cours de finalisation.

C'était il y a dix ans. Le terroriste islamiste Mohammed Merah tuait sept personnes : trois militaires à Toulouse et à Montauban. Puis trois enfants juifs et un enseignant devant l’école Ozar Hatorah (depuis rebaptisée Ohr Torah) dans le quartier toulousain de la Roseraie. Pour rendre hommage aux victimes, deux cérémonies sont prévues, dans l’enceinte de l’établissement et à la Halles aux Grains.

Une première cérémonie à huis-clos

Les "véritables" dix ans de la tuerie d'Ozar Hatorah auront lieu samedi, jour de shabbat. L'hommage a donc été décalé au lendemain, dimanche. Une journée qui commencera à 10h30 à l'école juive. Cette première cérémonie communautaire aura lieu à huis-clos, mais le maire de Toulouse a tout de même été convié. La sécurité sera renforcée autour de l'école.

Une deuxième cérémonie interreligieuse

L'hommage public aura lieu dans l'après-midi à la Halle aux Grains. Environ 2000 personnes sont attendues. Un hommage qui se veut "républicain et interreligieux" précise-t-on du côté du CRIF, le Conseil Représentatif des Institutions juives de France en Occitanie, qui organise la cérémonie. Franck Touboul, son Président, prendra la parole avant Emmanuel Macron et Isaac Herzog le Président israélien. D'autres personnalités politiques sont attendues : Nicolas Sarkozy, François Hollande et tous les Premiers Ministres depuis 2012. Certains candidats à la présidentielle ont aussi été conviés. Des invitations ont également été lancées aux ambassadeurs de plusieurs pays arabes et d'Allemagne. Une concentration de personnalités qui va entraîner la mise en place d'un important dispositif de sécurité.

Un gros dispositif de sécurité autour de la Halle aux Grains

Plusieurs scénarios sont à l’étude, mais on s’oriente vers des restrictions pour accéder à la place Dupuy entre le canal du Midi et le monument aux morts. Elles pourraient être plus ou moins strictes selon les heures, comme quand Emmanuel Macron est venu à Toulouse mi-février pour le sommet européen sur l’Espace au centre de congrès Pierre Baudis, quartier Compans-Cafarelli. Une réunion de commandement sur le sujet doit avoir lieu ce lundi.

La Halle aux Grains a été passée au crible, lundi dernier, par le Groupe de Sécurité de la Présidence de la République, service qui assure la protection immédiate d’Emmanuel Macron, pour déceler d'éventuelles failles de sécurité.

Les services du président israéliens ont très certainement aussi fait des repérages, même si rien n’a filtré à ce sujet. Des personnalités religieuses dites « sensibles » sont attendues omme le grand rabbin de France Haïm Korsia ou comme Hassen Chalghoumi, l'imam de la ville de Drancy. Il visé par une fatwa et reçoit régulièrement des menaces de mort pour ses prises de position contre l'islam radical et ses liens d'amitié avec la communauté juive. La journée de dimanche s’annonce donc "très chargée" pour les policiers, selon un syndicaliste.