A Touques, la venue d'Eric Zemmour attire une foule de fans

Eric Zemmour était en visite samedi 23 octobre 2021 à l'église Saint-Pierre à Touques (Calvados), près de Deauville, pour une séance de dédicace de son dernier livre. Il a été invité par la maire de Touques, Colette Nouvel-Rousselot. Et ses fidèles étaient au rendez-vous : plus d'une centaine de personnes l'attendaient devant l'église pour le rencontrer, discuter avec lui. "Je trouve que c'est quelqu'un qui a un franc parler, qui est honnête et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas", estime Nadia.

Le dernier livre d'Eric Zemmour sous le bras, Olivier, restaurateur, attend patiemment pour obtenir sa signature. "Il nous écoute, il tente de répondre aux questions des Français, il est réellement proche du terrain", confie-t-il à propos du polémiste habitué des plateaux télévisés.

Beaucoup de personnes se sont rendues devant l'église Saint-Pierre à Touques (Calvados) pour rencontrer Eric Zemmour. © Radio France - Marie Martirossian

Une personnalité qui fait régulièrement polémique, mais cela ne déstabilise pas ses supporters : "Pour se faire entendre aujourd'hui, il faut être offensif, clivant", estime Philippe, soutien de la première heure d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour presque candidat, selon ses fans

Même s'il n'est pas officiellement candidat, beaucoup espèrent qu'Eric Zemmour se présentera à l'élection présidentielle de 2022 : "Je suis d'accord avec ses valeurs, je pense qu'il est le seul capable de redresser la France aujourd'hui", estime Céline, qui arbore un t-shirt flanqué du slogan "Zemmour 2022".

Eric Zemmour a dédicacé son dernier livre à Touques. © Radio France - Marie Martirossian

Eric Zemmour s'est réjouit de l'accueil qu'il a reçu : "Evidemment cela me fait vraiment plaisir de voir tout ce monde rassemblé pour me soutenir, cela montre que de plus en plus de personnes se reconnaissent dans mes idées". Il est toutefois resté évasif quant à une possible candidature en 2022.