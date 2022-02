A Tourcoing, Emmanuel Macron propose la création d'un conseil de l'espace Schengen

Le président Français profite de ces six mois où la France préside le Conseil de l'Union européenne. Ce mercredi 2 février, il s'est rendu à Tourcoing, devant les 27 ministre de l'intérieur des pays de l'UE. Alors qu'ils doivent évoquer le sujet ce jeudi et ce vendredi à Lille, le président Français a présenté une réforme de l'espace Schengen.

"Schengen a été conçu à une époque très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Avant la reprise du terrorisme sur le sol européen, avant la crise Libyenne, puis ces derniers mois, avant une transformation qui est en court et qui fait de l'immigration une forme d'arme hybride de puissances qui veulent nous déstabiliser. Pour toutes ces raisons, nous devons repenser les équilibres de Schengen."

Pour ça, Emmanuel Macron a proposé d'installer un conseil Schengen. "Pour que les ministres puissent prendre des décisions, piloter politiquement cet espace et ses frontières communes. Au fond, comme nous le faisons avec l'Euro".

Ce conseil permettrait de se doter d'une politique migratoire commune, mais aussi d'agir plus rapidement, ensemble, en cas de crise migratoire. Il pourrait se réunir pour la première fois le 3 mars, date de la prochaine réunion des ministres de l'UE.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, la suédoise Ylva Johansson a détaillé les "graves vulnérabilités" de Schengen : "L'année dernière Frontex a estimé que 39 millions de gens étaient entrés dans l'espace Schengen sans avoir fait l'objet de vérifications dans le Système d'information Schengen"

La situation à Calais ? C'est un sujet entre les européens et les britanniques

Emmanuel Macron a aussi évoqué la situation à Calais. Où entre 400 et 500 migrants restent en permanence, en attendant de rejoindre le Royaume-Uni. "Les femmes et les hommes qui essayent de traverser la Manche, dans des conditions absolument terribles veulent absolument rejoindre le sol britannique. Or aujourd'hui, l'immigration légale économique n'est pas organisée du côté britannique. Si nous ne réglons pas ce problème, nous ne pourrons pas traiter le sujet que nous avons à Calais ou Grande-Synthe."