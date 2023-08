À Tourcoing, Gérald Darmanin ne veut pas laisser Le Pen "aller irrémédiablement au pouvoir"

Gérald Darmanin est en terrain conquis pour sa rentrée politique, ce dimanche 27 août. Il a choisi son fief de Tourcoing pour réunir des élus, des membres du gouvernement, des proches et des militants à un après-midi de discussions et de réflexions sur les "classes populaires".

ⓘ Publicité

Ayant fait plusieurs fois références à l'issue de l'élection présidentielle de 2027, ces derniers jours, Gérald Darmanin assure ce dimanche qu'il ne s'agit pas d'une mise en orbite pour une candidature personnelle. "Il n'est pas question de crispation, il y a une proposition de venir à Tourcoing [...] pour discuter et débattre, a-t-il déclaré. Je pense que personne n'a à craindre de se réunir, c'est le principe de la vie politique."

La jouer collectif

Le ministre de l'Intérieur défend le bilan du gouvernement : "Tout le monde peut voir que nous avons fait beaucoup de choses, à la demande du Président de la République, pour les classes populaires et des classes moyennes, a souligné le ministre nordiste. Mais nous savons qu'une partie de ces classes populaires se réfugie dans l'abstention, parfois dans la contestation démocratique, parfois dans le vote populiste et je ne veux pas que les classes laborieuses aillent vers un rassemblement haineux."

Gérald Darmanin vise particulièrement le Rassemblement national : "On ne peut pas laisser évidemment Marine Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir, si jamais nous ne sommes pas plus motivés pour défendre le bilan du président et être à portée d'engueulade, comme on dit quand on est un élu ancré dans les territoires."

Après quelques jeux et un repas, les prises de parole autour de la sécurité et de l'autorité s'enchaînent, au jardin botanique, de la part d'élus locaux, de députés. Une centaine de parlementaires de la majorité, ainsi que des Républicains et de l'Union centriste, ont été invités. Environ 700 personnes sont présentes.

La Première ministre Elisabeth Borne conclut les débats en fin de journée, après le discours du ministre nordiste.