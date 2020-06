A Tournefeuille, Laurent Soulié (LREM) battu de 48 voix aux municipales intente un recours

"Quand on regarde la faible participation à ce second tour, on constate que seulement 18% des Tournefeuillais ont accordé leur confiance au maire sortant", explique d'entrée Laurent Soulié, tête de liste "Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire" soutenu par La République en Marche. Il a perdu face au maire socialiste sortant de Tournefeuille, Dominique Fouchier, dimanche soir, à l'issue du second tour des élections municipales pour seulement 48 voix d'écart. "Par respect envers nos électeurs, par respect envers la façon dont la démocratie doit s'exercer, nous avons décidé d'intenter un recours devant le tribunal administratif", poursuit celui qui se présentait pour la première fois à la mairie.

Il affirme avoir observé des irrégularités manifestes, qu'il laissera le soin au juge d'analyser. Il parle notamment d'une "communication faite avec les moyens de la mairie" pendant la crise du coronavirus. Conformément à ce que la loi prévoit, il aura déposé son recours devant le juge administratif avant ce vendredi 3 juillet à 18 heures.