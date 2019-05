A Tours, 15.000 électeurs iront voter sans leur carte ce dimanche

Indre-et-Loire, France

A J moins un des élections européennes de ce dimanche, la mairie de Tours est encore en train de trier les bulletins pour les bureaux de vote. Elle cherche encore une dizaine d'assesseurs. Et elle doit mettre en sécurité 15.000 cartes d'électeurs qui ne sont pas arrivées à leur destinataire. Ce sont les bugs de dernière minute. Le plus inquiétant, c'est cette affaire de cartes d'électeurs, sur 78.953 électeurs inscrits à Tours 15.000 n'ont pas reçu leur carte par la faute de l'INSEE. L'Institut National de la Statistique gère le REU, répertoire électoral unique, qui centralise les données des électeurs. Mais le fichier du REU a fourni des codes postaux d'électeurs erronés. Conséquence, les cartes envoyées par la mairie lui sont revenues aussitôt. Pas le temps de les renvoyer. Comment ces électeurs vont-ils pouvoir voter?

Nous avions les bonnes listes et adresses à la mairie mais le fichier de l'INSEE comportait, lui, des erreurs. Exemple, un électeur de Tours-Centre était répertorié avec le code postal 37 100 et donc la poste n'a pas fait suivre ces courriers là. Ceci dit, même si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous pourrez quand même voter ce dimanche car votre carte vous attendra dans votre bureau de vote. Il suffira de vous présenter à l'accueil et de montrer votre carte d'identité -Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe déléguée aux élections

Le tri des bulletins de vote des 34 listes en présence est un travail de titan, selon Brigitte Garanger-Rousseau. D'autant que les imprimeries ont livré des cartons dans lesquels tout était en vrac.

On a reçu 4 à 5 tonnes de bulletins de vote. Des milliers sont en vrac dans les cartons. On pensait qu'on aurait qu'un seul candidat par carton et ce n'est pas le cas. On est obligé de trier les bulletins un par un et d'effectuer des tas multipliés par le nombre de bureaux de vote. C'est vraiment un travail de titan

En résumé, à Tours, si vous êtes inscrit sur les listes électorales mais que vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur, vous devriez la retrouver dans votre bureau de vote. Sachez que vous pouvez dans tous les cas voter avec votre seule carte d'identité, à condition d'être inscrit. Les bureaux de vote seront ouverts à 8H00. Dans la majorité des communes d'Indre-et-Loire, ils fermeront à 18h00, mais à Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, Montlouis, St Pierre-des-Corps, la Riche, Chambray, St Avertin, et St Cyr-sur-Loire, ils fermeront une heure plus tard, à 19h00. Pour ce scrutin à un seul tour, plus de 426.000 électeurs sont appelés aux urnes en Indre-et-Loire...