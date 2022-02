À Tours, Jean-Luc Mélenchon propose de "collectiviser" les Ehpad privés après le scandale Orpea

C'est le premier des candidats à la présidentielle à tenir un meeting en Touraine. Jean-Luc Mélenchon était au Palais des Congrès de Tours ce jeudi 3 février. Un discours de près de deux heures devant une salle comble.

Le marché, c'est le chaos ! - Jean-Luc Mélenchon

Plutôt que de détailler certaines de ces mesures affichées sur le grand écran, comme le SMIC à 1.400 euros net ou le blocage des prix de l'énergie, le candidat de la France insoumise a davantage partagé son constat de la France d'aujourd'hui.

Dans son viseur, l'économie de marché, accusée d'accroître les inégalités : "Ils ont mis du marché partout, mais le marché c'est le chaos ! Parce qu'il établit un point d'équilibre dans les échanges, mais plus le fort est fort, plus le point d'équilibre tombe de son côté. Dès lors, une société abandonnée au marché est une société où domine le plus fort, là où nous voulons faire dominer l'entraide et la solidarité. C'est à dire le contraire du marché !" Pour appuyer son argumentaire, le leader des Insoumis a tour à tour épinglé le CAC40 et ses bénéfices records ou encore les fortunes des grandes familles françaises. "Le constat est édifiant, porté par un homme charismatique, mais il m'a manqué le détail de ses propositions, sur les deux-trois thématiques qui étaient affichées" regrette Sylvain, étudiant en médecine.

"Collectiviser" les Ehpad gérés par le privé

La première proposition concrète évoquée par Jean-Luc Mélenchon viendra au bout de la première heure, liée au scandale des Ehpad gérés par Orpea. "Faire de tout une marchandise, vous avez vu ce scandale ? La honte pure ! Ils appellent ça "l'or gris", ces voyous. L'or gris, c'est exploiter de braves gens à qui ça coûte d'être là. Pas un euro ne doit être gagné sur le soin qui est apporté aux aînés et au grand âge. Un quart de ce système est géré par des entreprises privées, eh bien ce quart sera collectivisé ! Non pas nationalisé, mais collectivisé. Ca veut dire confié à coopératives, à des associations, à des mutuelles liées au syndicalisme, de manière à ce qu'on ne fasse pas de profits."

Le Palais des Congrès de Tours était plein pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon © Radio France - Romain Dézèque

Une bonne idée pour Corinne, une militante de longue date, "on peut pas spéculer sur la souffrance des gens, il ne faut pas que les familles se ruinent, il faut que ça redevienne humain". "Cette phrase de l'or gris, c'est terrible" abonde Sylvain, "il ne faut pas s'en étonner" poursuit Carmen, "c'est logique, le profit mène à ça. Donc si on n'en veut pas, il faut autre chose et les coopératives font partie de la solution. Et effectivement il ne faut pas de profits dans ce type d'établissement."