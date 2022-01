A trois mois de la présidentielle, le Tarnais Christophe Ramond espère que le PS travaille "davantage le fond"

A l’occasion de la nouvelle année, le socialiste Christophe Ramond a présenté ses vœux aux tarnais. Il souhaite un département plus solidaire et plus attractif. Il revient aussi, à 100 jours de la présidentielle, sur la campagne de la candidate socialiste d’Anne Hidalgo.

Est ce que politiquement, vous gardez le moral en voyant votre candidate Anne Hidalgo est à peine créditée de 3 ou 4 % dans les sondages?

Oui, bien sûr. Vous savez, nous, on est des élus locaux. On est là pour aménager un territoire. La majorité départementale, sans accord avec d'autres partis a fait 43,5 % aux élections. Donc, c'est très étonnant de voir une candidate socialiste à 3%. Certainement, il faut travailler davantage le fond. Quand on est socialiste, on a de belles propositions à faire sur les retraites, sur la santé, sur l'ascenseur social. Donc il reste du temps pour faire émerger ces idées. Et puis aussi pour arriver à rassembler.

Il reste à peine trois mois. Il y a certaines de ses propositions dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas du tout. Je pense aux salaires des enseignants qu'elle veut doubler en cinq ans ?

Il y a des débuts de campagne qui sont plus ou moins réussis. Maintenant, on attend autre chose, un autre rythme aussi.

Est ce que le PS se trompe de candidate?

Non, je ne pense pas. Le PS a fait un choix. Vous savez, moi, je suis un militant parmi d'autres., d'autres choix auraient pu être faits. Mais il reste trois mois pour se serrer les coudes. Moi, je crois beaucoup au projet. Il faut absolument qu'on soit en capacité de redonner une espérance à notre pays. Expliquer qu'aujourd'hui, on peut être de gauche et en capacité de gouverner et de proposer une alternance. C'est l'enjeu pour Anne Hidalgo, d'arriver aussi à créer cette rencontre entre elle et les Français. Pour l'instant, la campagne ne prend pas vraiment. Il reste un petit peu de temps.

Pour un Tarn plus solidaire et plus attractif

Vos vœux pour 2022, votre objectif, c'est que le Tarn soit un département solidaire et attractif. Est-ce que ça veut dire que vous voulez accueillir beaucoup plus d'habitants cette année dans le Tarn?

Alors oui, ce serait un des objectifs. Mais je crois que pour revaloriser l'image des élus, c'est démontrer que l'on peut être utile. On a un département qui est vieillissant. On va mobiliser 3,2 millions d'euros pour rénover nos EHPAD. Ce sera 850 lits rénovés. On s'attache aussi à soutenir notre jeunesse avec les chèques collégiens. On est les seuls à avoir en Occitanie ce chèque de 252 euros. On va lancer un véritable plan Marshall aussi pour être offensif, pour continuer à aménager notre territoire sur les infrastructures routières.

Justement, le grand chantier à venir, c'est évidemment l’A69 entre Castres et Toulouse. Vous misez toujours sur 2025 pour la mise en service ?

Oui, on sera un partenaire exigeant de l'Etat. On s'est mobilisés depuis le départ pour financer l'arrivée de cette infrastructure. Maintenant, on sera aussi aux côtés de l'Etat pour imposer aux entreprises de respecter les délais. Il faut vraiment disposer d'infrastructures de qualité. C’est vrai aussi pour la fibre, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé au niveau du conseil départemental pour amener la fibre partout et pour tous, au plus tard à la fin de l'année 2022.

Le président du département du Tarn est aussi revenu sur la condamnation de son homologue socialiste du Gers Phillipe Martin. Le président gersois a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour emplois fictif. "Je ne commente pas les décisions de justice. Je crois qu'effectivement, c'était un autre temps, d'autres méthodes. Il a fait ce choix de reconnaître les faits. Il a payé ou il va payer" dit Christophe Ramond. Et le Tarnais ne veut surtout pas commenter la décision de Philippe Martin de rester à la tête du Gers. " C'est un choix qui le regarde. Bien évidemment, on lui permet de continuer son activité. À lui de voir ce qui est le plus pertinent pour lui et surtout pour les Gersois. Je lui fais confiance pour prendre la bonne décision."