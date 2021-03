A Valenciennes, Emmanuel Macron donne un coup d'accélarateur à la vaccination

Le président de la République a été accueilli vers 10 heures dans le centre de vaccination de l'école Jean Mineur à Valenciennes. Six infirmières et dix pompiers y vaccinent les personnes de plus de 75 ans ou moins avec comorbidités. Ils sont entre 300 et 1200 accueillis quotidiennement dans ce centre également géré par l'hôpital de Valenciennes.

Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de nouvelles doses de vaccin pour la région Hauts-de-France encore très touchée par le virus. Il y aura cette semaine 30 000 doses de plus que ce qui était initialement prévu et 30 000 supplémentaires la semaine prochaine. "C'est une course de vitesse" indique le président de la République.

Emmanuel Macron en visite à Valenciennes © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

A partir du samedi 27 mars, la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans et un numéro de téléphone dédié sera mis en place pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous.

Emmanuel Macron et Jean-René Lecerf, le président du conseil départemental du Nord © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

A l'extérieur du centre de vaccination, quelques manifestants de la CGT ont déployé une banderolle "Rends l'argent Jean".

Emmanuel Macron et Olivier Véran doivent également se rendre dans une pharmacie du quartier Chasse Royale à Valenciennes.