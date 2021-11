A Vesoul, Marine Le Pen veut défendre les territoires oubliés

La Haute-Saône est un symbole de cette "diagonale du vide" a expliqué ce jeudi Marine Le Pen lors de sa visite à Vesoul à l'occasion de la foire de la Sainte Catherine. La présidente du Rassemblement National, candidate à l'élection présidentielle de 2022 souhaite un rééquilibrage des territoires qu'elle juge complètement abandonnés durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avant cela, elle avait livré les grandes lignes de son discours dans une interview à France Bleu Besançon.

Bain de foule et Selfies

C'est en présence du conseiller régional du Front national de Bourgogne Franche-Comté, Julien Odoul que Marine Le Pen a traversé ce matin les allées de la foire de la Sainte Catherine de Vesoul, l'une des plus vielle foire agricole de France. La candidate en campagne électorale déambule un peu comme une star, rencontre les militants, et se prête au jeu des selfies.

La défense des territoires comme credo

Marine Le Pen se présente comme la candidate des territoires, proche du peuple, près de ceux qui n’ont pas été entendus ces dernières années. Pour elle, le gouvernement a "enterré le problème de la fracture territoriale" et n'a pas répondu, notamment aux revendications des gilets jaunes.

Elle n'a pas choisi la Haute-Saône par hasard. Elle a rappelé lors de son point presse en fin de matinée, le symbole de ce département, qui n'est traversé par aucune autoroute et n'accueille aucune gare TGV. C'est ce qu'elle appelle "la diagonale du vide".

Le programme de Marine Le Pen est donc "d'inverser la vapeur et de rééquilibrer les territoires au profit des villes moyennes, et non plus des métropoles".

Progression dans les sondages

Selon un nouveau sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR, publié mercredi 24 novembre 2021, au 1er tour de la présidentielle, Marine Le Pen, avec 20% des intentions de vote creuse l'écart avec Eric Zemmour, qui n'est crédité que de 12%. Emmanuel Macron est stable et nettement en tête des intentions de vote (25%).

Election présidentielle : les intentions de vote au 1er tour © Visactu