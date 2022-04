À Vic-Fezensac qui a voté à 12% pour Jean Lassalle, ses électeurs ne sont pas encore décidés en vue du 2e tour

L'une des interrogations du second tour dimanche est de savoir pour qui voteront les électeurs qui ont choisi Jean Lassalle le 10 avril. Au premier tour, le député des Pyrénées-Atlantiques a triplé son score de 2017 en recueillant 3,13% des suffrages, devant Anne Hidalgo (1,75). Chez nous, il arrive même en quatrième position dans six des huit départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées (sauf Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne). Jean Lassalle se classe aussi en quatrième position dans des villes comme Labruguière près de Castres (8.4%), Saint-Girons en Ariège (8.2%) ou encore Vic-Fezensac dans le Gers.

Une partie des électeurs de Jean Castex hésite

Dans la ville natale de Jean Castex ou le Premier ministre reste très populaire (son grand-père a été maire de la commune), Jean Lassalle a recueilli 11.9% des voix. Au comptoir du café en face de la mairie, on croise quelques personnes qui ont voté Jean Lassalle. Mais elles ne souhaitent pas s'exprimer. Il y a notamment des agriculteurs et des retraités comme Antoine, 78 ans. Il touche 850 euros par mois et il a voté Jean Lassalle. "Parce qu'on le sent authentique, du terroir. Comme je ne savais pas pour qui voter. Je savais que je ne me plantais pas en votant pour lui. Car il ne passerait pas. On ne risque rien. Parce que dans sa région il passe très bien. Mais pas dans toute la France. Et je connais des amis qui ont voté comme moi Jean Lassalle."

"J'ai voté Lassalle parce que je le sens authentique. Et parce que je savais que je ne me plantais pas car il ne passerait pas."

L'autre frange de l'électorat Lassalle est beaucoup plus jeune, selon la maire de Vic-Fezensac Barbara Neto. "Je pense qu'il y a un électorat d'un certain âge chez Jean Lassalle. Mais il y a aussi des jeunes qui ont dû trouver ça distrayant de voter Jean Lassalle. C'est un électorat qui peut se replier sur Marine Le Pen, qui pourrait avoir l'impression que Marine Le Pen les entend davantage ou les comprend davantage. En même temps, ça peut être aussi un électorat qui va porter Emmanuel Macron en revenant au discours dominant au second tour. Il y aura peut-être des gens qui voteront blanc. En tout cas, le vote Jean Lassalle est certainement symptomatique d'un mal-être rural. Et c'est difficile de savoir comment le report de voix se fera.", dit l'élue.

120.000 électeurs "Lassalle" en Midi-Pyrénées

Un électorat nouveau, très diversifié. Difficile donc de savoir comment il votera dimanche. Antoine lui a déjà fait son choix. "Blanc ! Je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen, ni avec notre président. Alors je voterai blanc." Comme l'a annoncé Jean Lassalle qui appelle ceux qui l'ont choisi au premier tour à "voter librement". Au total, Jean Lassalle a rassemblé près de 120.000 électeurs au premier tour dans l'ancienne région Midi-Pyrénées.