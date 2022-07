À Vichy, la présidente de l'Assemblée nationale commémore les 80 parlementaires qui dirent non à Pétain

La cérémonie en mémoire des 80 parlementaires s'est déroulée à l'Opéra de Vichy, là-même où ces députés et sénateurs dirent non au maréchal Pétain.

Vichy a commémoré ce dimanche 10 juillet les 80 parlementaires qui votèrent contre les pleins pouvoirs pour le maréchal Pétain. Une cérémonie à l'Opéra pour entretenir le devoir de mémoire, présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui assistait à sa première cérémonie officielle depuis son élection.

"L'invitation a résonné en moi, à cause de mon histoire personnelle et à cause des temps que nous vivons" détaille Yaël Braun-Pivet, juive et petite-fille d'immigrés polonais et allemands, naturalisés français après la Seconde Guerre Mondiale. "[Ces 80 parlementaires] n'avaient rien en commun à l'origine. Ils étaient de courants politiques très différents, de territoires différents. Et pourtant, ils se sont rassemblés dans cet esprit de courage, d'honneur, d'unité par rapport à la sauvegarde de la République.[...] Les extrêmes dans notre pays marquent le pas. Il va falloir que nous sachions nous rassembler autour de nos principes républicains."

Une cérémonie pour "éviter que le pire ne se reproduise"

Une allusion à l'arrivée en force, notamment, des députés d'extrême-droite dans l'hémicycle lors des dernières élections législatives. "À l'heure où des apprentis sorciers cherchent à réécrire notre histoire, à l'heure où les extrémistes n'ont jamais été aussi nombreux au sein de la représentation nationale, dont des nostalgiques du pétainisme, nous avons le devoir de nous souvenir pour éviter que le pire ne se reproduise" déclare Frederic Aguilera, le maire de Vichy, sur la scène de l'Opéra de Vichy, dos aux sièges où s'assirent les parlementaires en 1940.

Ironie de l'histoire, un député du Rassemblement national était présent à la cérémonie, Jorys Bovet, député de Montluçon. Il y a 82 ans, Isidore Thivrier, député de l'Allier élu dans la région de Montluçon, avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.