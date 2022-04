A Villeneuve-les-Salines, pour qui voter quand il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon ?

Ils étaient convaincus, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait écrit sur son affiche, qu"Un autre monde est possible". Affiches qui trônent d'ailleurs toujours, au surlendemain du 1er tour de l'élection présidentielle, devant la médiathèque du quartier de Villeneuve-les-Salines, à La Rochelle (Charente-Maritime). Quartier classé prioritaire, où le candidat de l'extrême gauche est arrivé en tête, tout comme à Tasdon, Mireuil, ainsi que dans six communes du département. Sans oublier Soyaux, Angoulême, et neuf autres villes de Charente. Malgré ces scores, il ne fait pas mieux que troisième, au niveau de ces deux départements comme à l'échelle nationale.

Voter par dépit, ou ne pas voter du tout

Passée la désillusion du soir du 1er tour, de la tombée des résultats, il faut maintenant plancher sur le second, dans 10 jours, le 24 avril. Reste maintenant à choisir entre les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La liste s'est considérablement réduite et pourtant, le choix n'en est pas moins difficile. Les habitants de Villeneuve qui avaient opté pour le chef de file de la France Insoumise sont, au mieux indécis, au pire, désabusés.

Ainsi pour Mélanie, croisée devant la grande surface du quartier, cela revient à "choisir entre la peste et le choléra". Sans préciser qui est quoi... Accoudée à son chariot, cette habitante fait soudain de grands yeux ronds quand on lui pose la question : "A l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. _Je ne suis même pas sûre d'aller voter_." Michel lui vit avec sa maigre retraite depuis une vingtaine d'années. "Ce C'est très difficile ce choix pour moi..." reconnaît-il. Quant à Stéphanie, qui travaille dans l'auto-école du quartier : "Que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, je ne suis pas tellement pour. Elle a gardé la mauvaise image de son père mais une partie de son programme m'intéresse. L'actuel président en revanche n'a pas fait ses preuves, il manque de charisme, on a tous été déçus". Avant de préciser : "Si jamais je votais pour lui, ce serait par dépit."

Le triomphe des extrêmes

Et c'est le cas pour beaucoup même si, voter au second tour, cela reste important, inévitable pour ce couple de Français d'origine algérienne, Tounsia et Zouhir. Mais l'enthousiasme n'est pas là. Jean-Luc Mélenchon, c'était leur candidat. "Moi maintenant je préfère Emmanuel Macron", finit par avouer Tounsia. Son mari s'étonne, avant de se raviser : "De toute façon, Marine Le Pen ce n'est pas possible, _on est donc forcés d'aller de l'autre côté_, on n'a pas le choix."

Ici à Villeneuve-les-Salines, le chômage frôle les 20%, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Si l'on regarde de plus près les résultats dans le quartier, après Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre candidate de l'extrême, Marine Le Pen, qui a recueilli le plus de suffrages : presque 25% dans l'un des deux bureaux de vote, plus de 20% dans le second. Si l'on ajoute les quelques pourcents d'Eric Zemmour, les extrêmes ont triomphé, avec près de 58% des votes.