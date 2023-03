À Vire Normandie, les électeurs d'Elisabeth Borne déçus par le 49.3

" Si je devais revoter aujourd'hui, je ne rechoisirai pas Elisabeth Borne, parce que je suis déçu par le 49.3. C'est une utilisation abusive. Je n'ai plus confiance en Elisabeth Borne et dans le gouvernement", s'exclame Fred, employé dans un supermarché de Vire.

" On n'écoute pas le peuple "

Lui et 23 437 personnes de la sixième circonscription du Calvados ont voté Elisabeth Borne au deuxième tour, mais aujourd'hui certains regrettent : "J'ai voté pour Elisabeth Borne, car je suis pour cette réforme des retraites, mais là le 49.3, sans accepter le vote des députés c'est un manque de respect", s'insurge Sébastien, un habitant de Condé-sur-Noireau.

Sylviane, elle n'a pas voté pour le parti d'Emmanuel Macron à la dernière élection législative. Cette habitante de Vire-Normandie depuis 25 ans reste amère : " On n'écoute pas le peuple quand même... Si on a élu des députés c'est pour nous représenter. C'est quand même lamentable de voir qu'ils passent au-dessus. "

" Elisabeth Borne n'est pas bienvenue à Vire "

Une question se pose dans cette partie du Calvados : Elisabeth Borne reviendra t-elle ici, si jamais une motion de censure est adoptée à l'Assemblée nationale ? Selon les premiers avis récoltés, la première ministre n'est pas bienvenue ici. " Au vu de ce qui s'est passé, bon elle est élue, elle reviendra, car c'est sa place, mais je pense qu'elle n'est pas bienvenue à Vire ", rétorque Fred.

"Laissez moi-rire, Elisabeth Borne à Vire, c'est plutôt rigolo après ce qu'elle a fait ", complète Sylviane.

"Elle n'est pas d'ici, elle a été parachutée pour obtenir un circonscription facile...Après ce n'est pas sûre qu'elle revienne tout dépend de ce qui se passe à l'assemblée," s'interroge Sébastien.

Son suppléant, Freddy Sertin, soutient la réforme

Le député Freddy Sertin, le suppléant d'Elisabeth Borne, soutient le 49.3 : " Encore une fois la réforme des retraites est juste et équitable. Elle porte des évolutions sociales relativement importantes et donc maintenant j'entends les déçus de ma circonscription, mais je suis prêt à porter et expliquer la réforme sur le terrain."

Pour lui, pas de démission ni de destitution pour la première ministre : " Il n'y a ni sujets de démission ni de départ à l'heure actuelle ! Elle a la confiance de la majorité des députés et des ministres. Elle va rester ", martèle le député.

Devant la permanence du député Freddy Sertin, à Vire Normandie, plusieurs rassemblements contestataires ont eu lieu après l'adoption du 49.3.