A Vivonne, des détenus ont déjà voté pour les Européennes

Vivonne, France

C'est la salle dite " de culte" qui a servi de bureau de vote. Si près de 80 détenus, hommes et femmes s'étaient inscrits, seuls 38 d'entre eux avaient obtenu l'autorisation de voter après avoir eu le feu vert de l'administration. Les détenus(es) des différents quartiers du centre pénitentiaire se sont succédé tout au long de l'après-midi. Ce vote par correspondance dans la prison était une grande première en France. A la disposition des votants, des bulletins de vote fournis par les listes (seulement 26 des 34 listes), deux isoloirs, une liste d'émargement et bien sûr une urne. Karine Lagier la Directrice de Vivonne se montre satisfaite et fière de "cette grande première qui en appelle d'autres. Sur les 700 détenus 38 ont pris part au vote, c'est déjà bien."

Ce n'est pas parce qu'on a fauté qu'on ne peut pas voter

Une facilité de vote que souligne Cédric (36 ans) "depuis l'age de 18 ans j'ai toujours voté, et par procuration c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un, j'aurais pu demander à ma mère qui vit chez moi en Guyane mais elle n'aurait peut être pas voté comme j'aurais voulu". Si la plupart des détenus se montrent assez peu bavards, Jonathan (37 ans) lui est "à fond dans la campagne et dans la politique, il faut aller voter, là je l'ai fait tout seul sans demander à personne, j'ai été libre de le faire" et de terminer par une phrase lourde de sens " ce n'est pas parce qu'on a fauté qu'on ne peut pas voter".

les bulletins mis à disposition par les partis eux mêmes © Radio France - Vincent Hulin

L'urne vidée, les votes seront mis sous plis transmis à un transporteur qui va les acheminer jeudi et les bulletins seront dépouillés à Paris dimanche comme partout en France.