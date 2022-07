Allocation adulte handicapé : "Ne plus choisir entre l'amour et le portefeuille" selon Yannick Favennec

Emmanuel Macron l'a promis pendant sa campagne, Yannick Favennec va désormais tenter de la faire adopter à l'Assemblée Nationale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le député de la majorité présidentielle, sous les couleurs du parti Horizons, propose une loi visant à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé dont le montant est déterminé au regard des ressources financières du conjoint ou de la conjointe. Une injustice sociale, il est inconcevable de "choisir entre l'amour et le portefeuille" estime Yannick Favennec.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Yannick Favennec souhaite que son texte soit examiné d'ici la fin de l'année, "la nouvelle configuration de l'Assemblée me pousse à imaginer que je trouverais sur tous les bancs des députés pour m'accompagner, me soutenir. Je souhaite mettre en place une mesure de justice sociale et de pouvoir d'achat pour des gens qui ont subi un accident de la vie".

Si la déconjugalisation de l'AAH était adoptée, ça coûterait 1 milliard d'euros aux finances publiques. Deux millions de personnes en France sont concernées par l'allocation adulte handicapé.