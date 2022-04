Abandon de Terra 2 : des négociations avec les opposants pour tenter de trouver le plan B

Que faire maintenant de la Zone d’activités des Portes du Tarn ? Le promoteur a quasiment ( ou en tout cas symboliquement ) acté ce mercredi l’abandon de la plateforme logistique Terra 2 (situé à Saint-Sulpice-la-Pointe à la frontière du Tarn et de la Haute-Garonne ) en annonçant le début de négociations avec les opposants au projet. La construction de plateforme logistique de 70.000 mètres carrés sur douze hectares qui pourrait générer le passage de nombreux camions a été lancée en 2015. Dès le départ, elle s'est heurtée à une forte opposition et en février les travaux ont été arrêtés par décision de justice.

Alors pour sortir par le haut de ce dossier, des négociations pourraient avoir lieu très prochainement. Sur la table : plusieurs projets alternatifs de plus petites tailles sont envisagés pour remplacer l’entrepôt logistique et faire exister tout de même la zone d’actives des Portes du Tarn. Jean-Michel Jédelé, Directeur Général Associé de JMG Partners insiste : "Notre volonté est d’engager dans un premier temps une démarche constructive d’échanges avec les associations afin de travailler sur la conception d’un projet pleinement partagé. Nous avons d’ores et déjà pris contact avec les associations en ce sens." La S.P.L.A. affirme de son côté son soutien à JMG Partners et sa volonté de participer à la démarche de dialogue.

Des industriels qui renoncent aux Portes du Tarn

Et la SPLA confirme que si des négociations ont eu lieu, c’est que des industriels ont lâché les portes du Tarn après l’arrêt des travaux demandés par la justice. Il fallait donc réagir et discuter avec les associations confirme la directrice générale de la société publique locale d’aménagement.

laLa directrice générale de la société publique locale d’aménagement Des Portes du Tarn Valérie Laumont. Copier

Le silence du président du Département du Tarn

Un dossier qui embête fort le président du département du Tarn. Terra 2, c’est une épine dans le pied du président du département qui reste étrangement silencieux sur le dossier. Un silence qui s’explique peut-être par des dissensions de plus en plus importante dans la majorité départementale de Christophe Ramond au sujet de Terra 2. Mais, les associations pourraient demander, en préalable à leur participation aux négociations sur le devenir du site, sa position et sa participation aux réunions.

Référé de Barbara Pompilli

Enfin paradoxe alors que le projet semble quasi abandonné, et les travaux arrêtés après les actions devant la justice des associations d’opposants depuis le 17 février. Le ministère de la transition écologique