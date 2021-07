Abandon des contournements routiers en Ille-et-Vilaine : tempête dans la majorité de gauche

Franck Pichot quitte sa délégation au sein du Conseil départemental d'Ille et Vilaine en désaccord avec le président PS Jean-Luc Chenut

Franck Pichot, vice-président PS du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en charge des mobilités, démissionne de l'exécutif du département. Confirmant une information du quotidien Ouest-France, il a décidé de se retirer de sa délégation et de redevenir simple Conseiller départemental du canton de Redon. Ce proche du président PS Jean-Luc Chenut conteste l'abandon pure et simple de trois projets de contournement routier à Fougères, Vitré et Châteaubourg décidé lors de l'accord conclu avec EELV qui a ravi 5 cantons au Parti Socialiste à Rennes lors des élections départementales. Un abandon qui soulève de très nombreuses critiques de maires ou d'élus de tout bord politique.

POUR INFO : Ille-et-Vilaine : Les écologistes et la gauche s'allient et abandonnent les contournements routiers

"Ce n'est pas acceptable"

Pour Franck Pichot "ce n'est pas logique que les élus du département apprennent la teneur de cet accord avec les écologistes par voie de presse. On a travaillé depuis 3 ans et demi sur ce plan de mobilités 2025 qui a été voté à l'unanimité par les élus en avril dernier. Le travail avait été mené en concertation. Bien sûr, on pouvait imaginer un moratoire sur ces projets pour prendre un peu de temps, rediscuter, remettre à l'étude mais _abandonner les projets ce n'est pas acceptable_. Une telle décision d'abandon aurait du été prise en concertation avec les élus. Je ne peux pas continuer comme ça, mais je reste dans la majorité de gauche du département".

Si la construction de la 4 voies Rennes-Redon n'était pas aussi proche de la fin, est-ce qu'elle n'aurait pas été arrêtée par un accord du même type - Franck Pichot

Franck Pichot explique qu'il s'agit d'une décision personnelle tout en évoquant un malaise au sein de la majorité départementale de gauche.

J'alerte le président, la manière n'est pas bonne. On part mal dans ce mandat - Franck Pichot

Jean-Luc Chenut réagit

Dans un communiqué de quelques lignes seulement, le président du Conseil départemental réagit "je prends acte de cette décision. L'appartenance à un exécutif exige sens du collectif et loyauté" écrit Jean-Luc Chenut.