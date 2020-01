Municipales à Abbeville : le maire Nicolas Dumont partira "avec le sentiment du devoir accompli"

Abbeville, France

C'est avec "une émotion certaine, et le sentiment du devoir accompli, mais pas de nostalgie" que Nicolas Dumont quittera ses fonctions de maire d'Abbeville, a-t-il assuré ce mercredi 8 janvier au micro de France Bleu Picardie, au lendemain de sa dernière cérémonie de voeux à la population abbevilloise mardi soir. Le maire, aussi président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, a annoncé qu'il ne se représentera pas aux élection municipales du mois de mars.

La friche Abelia Décors bientôt pleine ?

Il revient notamment sur la question de l'emploi, qui avait été au coeur de la campagne en 2014. Six ans plus tard, il assure que son bilan est positif : "C'est Pole emploi qui donnera les chiffres, mais regardez la friche Abelia Décors, qui aujourd'hui accueille des entreprises et va encore en accueillir". Il annonce que la friche laissée vide à l'est de la commune, en 2005 par l'entreprise de papier peint, Abélia Décors, sera bientôt pleine. Il restait 2 hectares sur 15 à combler depuis deux ans.

Le centre-ville, l'un des "enjeux" du mandat de son successeur

Le maire d'Abbeville reconnaît également une "difficulté aujourd'hui sur les centres-villes, qui est une difficulté nationale pour les villes moyennes" mais souligne que la ville a été la seule du département à être retenue dans le programme "Action coeur de ville" lancé par le gouvernement pour redynamiser les commerces. "Le travail a été engagé, avec le réaménagement de la rue Foch notamment, mais ce sera un enjeu de continuer la démarche pour la prochaine municipalité."

Le cinéma CGR, ouvert à l'extérieur du centre ville, ne va-t-il pas à l'encontre de cet objectif ? "Le cinéma Le Rex, qui existe encore, c'était 120 000 personnes les meilleures années. Avec le CGR, ça fait 360 000 personnes. Si on m'explique qu'il y a moins de monde en ville avec 240 000 entrées de plus, j'ai du mal à saisir", rétorque Nicolas Dumont.

"On a toujours le sentiment qu'on aurait pu aller plus loin"

Nicolas Dumont reconnaît avoir quelques regrets sur ses 12 ans de mandat, mais assure : "J'ai une fierté, c'est d'avoir tenu l'engagement de ne pas avoir augmenté les impôts pendant deux mandats tout en menant un programme d'investissement extrêmement ambitieux. Parce qu'on avait une piscine qui perdait 150 mètres cubes d'eau par jour, avait des écoles pas en état, un trou béant sur la place du marché".

La démolition de l'église Saint-Jacques est "bien sûr" un regret pour le maire, "mais l'édifice a fermé en 2004. Comme dirait l'autre, j'ai un alibi en 2004". Aujourd'hui, Nicolas Dumont soutient la liste de son adjoint à la culture Aurélien Dovergne. Sera-t-il sur la liste ? "Je ne sais pas encore, mais j'ai décidé de ne pas me représenter, ce n'est pas pour jouer un rôle de marionnettiste en coulisses". Le maire d'Abbeville affirme qu'il ne "sait pas encore" ce qu'il fera après sa vie de maire, mais que ce sera du domaine de "la vie privée".