Absence de Metz sur la carte de France des universités : "une polémique politicienne"

Metz, France

À l'occasion de la conférence de rentrée de l'université de Lorraine, le président de l'université Pierre Mutzenhardt a réagit à la polémique sur la carte de France des universités. Cette carte, où Metz n’apparaît pas au contraire de Nancy, a relancé l'éternel débat autour de la fusion des universités des deux villes.

Je ne suis pas dupe. Je préfère qu'on parle de projets."

Pour Pierre Mutzenhardt, il s'agit donc d'une "polémique politicienne", à quelques mois des municipales. "Je ne suis pas dupe, ce qu'il s'est passé est _en lien avec les municipales_. Je préfère qu'on parle de projets plutôt qu'on fasse des polémiques autour de l'université" a expliqué le président de l'université de Lorraine.

Certains redemandent le divorce entre Nancy et Metz

Certains ont profité de cette polémique pour demander de nouveau le divorce entre Nancy et Metz. Ces professeurs messins ne veulent plus être "sous la coupe de Nancy, qui prend toutes les décisions". "Nous n'avons plus la main sur l'écosystème d'invention, d'innovation et de recherche depuis la fusion" ajoute Eric Brangier, professeur d'ergonomie et de psychologie des organisations.

15 000 étudiants messins cette année

Et si le président de l'université parle d'un oubli concernant l'absence de Metz, Nidhal Rezg, professeur et directeur d'un laboratoire, a lui expliqué que cette absence leur avait fait "beaucoup de mal".

Cette année environ 60 000 étudiants font leur rentrée sur l'un des campus de l'université de Lorraine. Ils sont 15 000 à Metz, un chiffre équivalent à l'année dernière.