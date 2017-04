Absentéisme au conseil régional : "Si j'étais Philippe Loiseau, je démissionnerais" selon le patron du FN dans le Loiret

Charles De Gevigney, le secrétaire départemental du FN du Loiret conseille à Philippe Loiseau, son collègue à la région de démissionner. L'ancienne tête de liste du Front National en décembre 2015 n'a plus mis les pieds dans l'hémicycle depuis plus d'un an. Des propos qui vont faire réagir.

Charles de Gevigney savait que tôt ou tard les reproches qui sont faits à Philippe Loiseau, allaient sortir dans la presse. Le patron du FN dans le Loiret, également conseiller régional, n'est pas très à l'aise avec cette histoire, "j'ai essayé d'en parler avec lui mais ce n'est facile quand on ne le voit plus au conseil régional."

Philippe Loiseau, qui était la tête de liste régionale du front national en décembre 2015, n'a plus été vu au conseil régional à Orléans depuis plus d'un an. Il est trop occupé par son mandat de député européen et a donc délaissé son mandat de conseiller régional, mais il n'a pas démissionné. Philippe Loiseau a déjà été sanctionné à 4 reprises par l'exécutif régional, avec des indemnités d'élu en moins. Une 5ème sanction sera vraisemblablement prononcée à son encontre le mois prochain.

Quand on ne peut pas assumer plusieurs mandats, il faut démissionner de celui qu'on ne peut pas assumer - Charles de Gevigney, secrétaire départemental du FN dans le Loiret

Charles de Gevigney met les pieds dans le plat. Il estime que "Philippe Loiseau est conscient du problème" mais "il y a des jeux politiques derrière, des exigences et des choses qu'il ne maîtrise pas." En revanche, Philippe Loiseau a déjà démissionné de la commission permanente du conseil régional et il ne préside plus le groupe FN à la Région depuis un an, c'est Michel Chassier qui l'a remplacé à ce poste. Mais ce n'est pas encore assez selon Charles De Gevigney "pour une raison toute simple," ajoute-t-il, "pendant qu'il ne siège pas, personne ne peut siéger à sa place."

Il ne faut surtout pas qu'au FN, on se mette à faire ce que l'on a critiqué chez les autres partis - Charles de Gevigney, secrétaire départemental du front national dans le Loiret

Charles De Gevigney conclut "qu'il serait bien que quelqu'un d'autre puisse travailler à sa place. L'éthique, l'image, bien sûr que c'est important."