Absentéisme de certains élus du conseil municipal d'Orléans : "ça pose un problème de crédibilité"

Jean Garrigues, professeur à l'université d'Orléans, réagit aux révélations de France Bleu Orléans sur l'absentéisme au sein du conseil municipal d'Orléans. Certains ont été absents à plus de 70% des réunions du conseil depuis 2014. "Ils devraient démissionner", estime même Jean Garrigues.

Bruno Coutier, via AFP

"Je ne suis pas étonné par la moyenne de 16% qui me paraît raisonnable. En revanche, voir que certains élus sont absents à trois quarts des conseils municipaux, ça me paraît vraiment énorme !" réagit l'historien Jean Garrigues. "Ça fait penser à certains taux d'absentéisme qui touchent les parlementaires européens, on avait beaucoup parlé de Marine Le Pen à l'époque", poursuit le professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Orléans, invité ce vendredi matin suite aux révélations de France Bleu Orléans.

Ça pose un problème de crédibilité

Pour Jean Garrigues, ces absences répétées de certains conseillers municipaux depuis 2014 (deux ont manqué plus de 70% des réunions mensuelles du conseil municipal : Laeticia Pinault, élue de la majorité, et Hayette Et Toumi, élue d'opposition) "posent un problème de crédibilité. Par les temps qui courent, marqués par la délégitimation des élus, je pense que ce n'est pas un bon signal d'avoir des taux d'absentéisme aussi forts."

Les élus trop absents doivent démissionner

Certains de ces élus souvent absents répondent qu'il leur est difficile de concilier activité professionnelle et mandat d'élu, surtout quand les réunions du conseil sont positionnées à 14h30 en pleine journée (cet horaire est une décision du maire Olivier Carré en 2015). "Oui, c'est un vrai problème", concède Jean Garrigues. "On peut également entendre l'argument de l'horaire des réunions. Mais à ce jour, en l'absence de réglementation et de structures plus adaptées, le bon sens voudrait qu'on abandonne son mandat. A mon sens, les élus trop absents doivent démissionner."

Prévoir des sanctions financières ?

Jean Garrigues estime que les conseils municipaux, à l'instar de certains conseils régionaux ou de l'Assemblée nationale, devraient "prévoir des sanctions financières" pour les élus trop souvent absents (ces derniers continuant de percevoir leurs indemnités).

"Il faut aussi de la déontologie de la part des élus, qu'ils se disent "là j'exagère un petit peu, je n'effectue pas ma mission comme elle devrait l'être". Dans une grande ville comme Orléans, ce serait logique [qu'ils démissionnent] ! C'est aussi une question d'efficacité. Aujourd'hui, les citoyens le demandent : il faut _être le plus exemplaire et professionnel possible_", poursuit l'historien.

Enfin, Jean Garrigues ajoute que le fait d'être dans l'opposition n'est pas forcément un frein, puisque il note que le groupe politique le plus présent aux réunions du conseil municipal est le groupe communiste.