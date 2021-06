Abstention : "Je ne vois pas l'intérêt de voter pour les départementales ou les régionales"

L'abstention a été très importante à nouveau pour ce second tour. Des jeunes expliquent qu'ils se désintéressent de ces élections départementales et régionales.

Comment expliquer les 70% d'abstention recensés ce dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales dans le Grand Est? France Bleu est allée à la rencontre de ces électeurs qui ont choisi de ne pas voter ce dimanche.

"Alors déjà on ne connait pas toujours les enjeux, explique une jeune fille rencontrée près de la gare de Metz. Elle n'a pas voté et se justifie : "On est tous pareils : on a du temps libre et avec le soleil, on a préféré sortir et être en famille"

Désintérêt de la politique

Une autre évoque le manque de temps et ajoute : "Je me désintéresse de plus en plus de la politique en général". Un avis partagé par un jeune homme : "Je suis totalement désintéressé par la politique, rien ne change. Surtout, on n'a pas envie de voter pour eux. Pour moi, ils ne représentent pas la population".

Ils se concentrent sur les présidentielles

Ils sont plusieurs à expliquer qu'ils ne se déplaceront que pour l'élection présidentielle, prévue l'année prochaine : "L'intérêt d'aller voter, je ne le vois pas forcément pour les départementales ou les régionales. Vraiment je n'y vais que pour les présidentielles !"

A quelques pas de là, une jeune fille conclue : "Les présidentielles, c'est plus important, c'est plus impactant !"