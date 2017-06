Abstention : la grande interrogation de ce second tour pour les élections législatives en Alsace

Les Français sont appelés à désigner leurs 577 députés ce dimanche 18 juin. Les électeurs alsaciens vont-ils se déplacer vers les bureaux de vote ce dimanche ? C'est la question de ce deuxième tour après un record, 53% d'abstention en Alsace lors du premier tour de ces élections législatives.

Les électeurs alsaciens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour le second tour des élections législatives. Plus d'un électeur sur deux a boudé les bureaux de vote lors du premier tour des élections législatives en Alsace. Les alsaciens vont-ils se déplacer vers les bureaux de vote ce dimanche? C'est la grande question de ce deuxième tour des législatives. Au niveau national l'abstention a été de 51% au premier tour contre 53% en Alsace. Le précédent record pour un premier tour des législatives, c'était il y a cinq ans, avec 42,8 % d'abstention.

C'est dans le Haut Rhin que les électeurs se sont le moins mobilisés: avec un record plus de 57% d'abstention dans la 6ème circonscription à Illzach. Les circonscriptions 4 et 5, celle de Cernay et de Mulhouse avoisinent les 55%. Dans le Bas Rhin : c'est à Sélestat qu'on a le moins voté avec le plus fort taux d'abstention 55%. En revanche, dans la capitale alsacienne les électeurs ont davantage participé avec 50% de participation dans la 1ère circonscription et la 4ème circonscription celle de Strasbourg Campagne. Un sursaut de participation est-il possible au second tour? Le dernier cas de recul de l'abstention entre deux tours de législatives remonte à 1997.

En Alsace, les bureaux de vote ferment à 18h, sauf à Strasbourg, où vous pouvez voter jusqu'à 20h. Pour voter il faut être inscrit obligatoirement sur les listes électorales et être muni d'une pièce d'identité. Dans les petites communes celles de moins de 1000 habitants la carte d’électeur suffit.