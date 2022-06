Abstention, percée de la gauche, potentielle cohabitation, remaniement : les enjeux des élections législatives

La campagne pour le premier tour des élections législatives se termine ce vendredi à minuit. Dimanche, les Français votent pour choisir les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale pendant cinq ans. Alors que la Nupes est au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote au premier tour, Emmanuel Macron pourrait devoir gouverner en tenant compte des positions de la gauche. Abstention, majorité absolue ou relative, duel installé avec Jean-Luc Mélenchon qui s'espère Premier ministre : voici les principaux enjeux de ce scrutin.

Une abstention attendue à son plus haut niveau

L'abstention sera, une nouvelle fois, l'arbitre de cette élection. Selon notre sondage Ipsos Sopra Steria publié jeudi, seulement 46% des personnes interrogées assurent qu'elles iront voter. L'abstention pourrait ainsi atteindre 54 %. En juin 2017, elle avait attient 51,3% au premier tour.

"On est véritablement dans une élection peu mobilisatrice, avec des législatives qui peinent à trouver leur utilité", a affirmé ce jeudi sur franceinfo Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le duel Macron-Mélenchon au centre du jeu

Le duel s'est installé entre le camp d'Emmanuel Macron et la Nupes, l'alliance de la gauche, qui réunit La France insoumise, Le PS, EELV et le PCF autour de Jean-Luc Mélenchon. Notre sondage publié jeudi place la Nupes très légèrement en tête des intentions de vote à 28%, juste devant la majorité présidentielle, à 27%.

Une percée prise très au sérieux par la majorité présidentielle, qui pousse Emmanuel Macron à dramatiser les enjeux de cette élection. Ce jeudi dans le Tarn, le chef de l'État s'est posé en adversaire des "extrêmes", qui proposent, selon lui, "d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre Nation". Emmanuel Macron a ainsi répété son appel aux Français à lui accorder "une majorité forte et claire".

Jean-Luc Mélenchon a immédiatement répliqué, estimant que "ce n'est pas au président de mener la campagne législative". "Le rôle du chef de l'Etat n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la méduse", a estimé le leader de La France insoumise, qui appelle les Français à voter en masse pour la Nupes et espère être nommé Premier ministre.

La majorité absolue, garantie de liberté d'action pour Emmanuel Macron

Si la confédération Ensemble, qui soutient Emmanuel Macron, obtient la majorité absolue à l'Assemblée, soit au moins 289 sièges sur 577, le Président disposerait du soutien nécessaire pour voter les lois qu'il compte mettre en place, et donc mener à bien sa politique. Pendant son premier quinquennat, Emmanuel Macron et ses alliés disposaient de près de 350 sièges à l'Assemblée.

"A partir du moment où il bénéficie d'une majorité à l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat a beaucoup de pouvoirs", explique à l'AFP Didier Maus, président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. "Il devient un capitaine qui détermine la politique de la Nation", résume-t-il.

Quels scénarios si la gauche arrive en tête ?

Si la gauche parvient à confirmer sa percée dans les urnes, le camp d'Emmanuel Macron pourrait ne pas atteindre la barre des 289 sièges, et donc ne pas obtenir cette majorité absolue. Le président serait alors contraint de gouverner avec une majorité relative. Il pourrait même, si la gauche obtient la majorité absolue, être obligé de subir une cohabitation, avec un Premier ministre issu de la gauche.

La majorité relative forcerait Emmanuel Macron à des accords politiques

En cas de majorité relative, le président de la République aurait deux options. La première consiste à chercher le soutien d'autres groupes politiques afin de disposer d'une majorité absolue pour approuver les textes. Il pourrait s'agir d'un accord de législature, ou d'un accord au cas par cas, selon les lois. La deuxième option serait de gouverner en minorité avec le Premier ministre de son choix, qui pourrait rester Elisabeth Borne.

C'est ce qu'a vécu Michel Rocard de 1988 à 1991, quand la gauche n'avait pas obtenu la majorité absolue après la réélection de François Mitterrand. Le chef du gouvernement avait alors eu recours à 28 reprises au fameux article 49-3, qui permet au gouvernement d'adopter un texte sans le soumettre au vote de l'Assemblée. Après recours à cette arme constitutionnelle, l'opposition peut déposer une motion de censure et faire tomber le gouvernement, à condition d'être unie et de réunir une majorité pour la voter. Mais le recours au 49-3 est beaucoup plus restreint aujourd'hui. Il ne peut s'appliquer notamment qu'au budget et à un texte de loi par session.

En cas de majorité absolue à gauche, Jean-Luc Mélenchon peut-il devenir Premier ministre ?

Déjà renforcé par une percée dans le vote des Français de l'étranger, Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de répéter qu'il entend faire des législatives "un troisième tour". Les candidats de la Nupes appellent constamment les Français à "l'élire Premier ministre".

Si l'alliance de la gauche remporte la majorité absolue, "Emmanuel Macron serait privé de pratiquement tous ses pouvoirs. Ce n'est plus lui qui déterminera la politique de la Nation, mais la majorité à l'Assemblée nationale et le Premier ministre qui en sera issu", précise Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne à l'AFP.

Le président conserverait tout de même le pouvoir de désigner le Premier ministre, mais il devra être en phase avec la majorité à l'Assemblée pour ne pas être rapidement renversé.

Dans le cas d'une cohabitation, le chef de l'Etat garde aussi la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives, pour tenter de récupérer sa majorité. Mais la dissolution est une arme à double tranchant : Jacques Chirac avait perdu sa majorité en 1997, suite à la dissolution de l'Assemblée. Il avait été contraint à la cohabitation avec Lionel Jospin à Matignon pendant les cinq dernières années de son septennat.

Le nouveau gouvernement va-t-il être remanié après les élections ?

Au-delà de l'enjeu du nombre de sièges, le tout nouveau gouvernement pourrait être remanié après le scrutin, en fonction des résultats des ministres candidats à la députation. Ceux qui seront battus devront en effet quitter le gouvernement, comme en 2017 après la première élection d'Emmanuel Macron.

L'enjeu est notamment crucial pour la Première ministre : jamais élue, Elisabeth Borne se présente pour la première fois dans le Calvados. Si elle échoue à devenir députée, son avenir à Matignon sera donc compromis.

Le ministre des Solidarités Damien Abad joue aussi son avenir politique : candidat dans l'Ain, le transfuge de LR est dans la tourmente après des accusations de viol. Seule grosse prise de la Macronie, une défaite dans son fief électoral, où il s'était imposé haut la main sous l'étiquette LR en 2017, signerait sa démission. Il aurait également beaucoup de mal à faire son retour sous les couleurs de la droite après avoir quitté son parti.

Quel avenir pour les ex-candidats à la Présidentielle ?

L'avenir politique des anciens candidats à la Présidentielle se joue aussi, en partie, lors de ce scrutin.

S'il n'est pas nommé Premier ministre comme il l'espère, Jean-Luc Mélenchon restera-t-il à la tête de La France insoumise ? Il a déjà prévenu qu'il concourait cette année pour sa dernière campagne présidentielle. Il ne se représente pas dans sa circonscription à Marseille, et y a installé son directeur de campagne et potentiel successeur, Manuel Bompard.

Marine Le Pen, peu présente après sa défaite au deuxième tour de la Présidentielle, a du mal à se faire entendre sur la scène nationale. Elle brigue un second mandat dans la circonscription d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Elle espère toujours ravir à la Nupes le titre de premier opposant dans la future Assemblée. En meeting, elle a plaidé pour qu'Emmanuel Macron n'obtienne qu'"une majorité relative", pour "qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs". Mais la tâche s'annonce ardue : la leader du RN doit convaincre ses électeurs, désabusés après la Présidentielle, d'aller voter. Or, son électorat, classes populaires et jeunes en tête, est plus enclin que d'autres à s'abstenir.

Arrivé quatrième de la Présidentielle avec 7% des voix, Eric Zemmour est candidat à Saint-Tropez, où il avait obtenu 14,7% au premier tour. Une circonscription où l'extrême droite a recueilli au total près de 47% des suffrages. Après son échec à la présidentielle, le polémiste avait promis de "s'inscrire dans la durée" en politique.