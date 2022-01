"Il y a un risque d'abstention élevé pour cette présidentielle" dit un professeur de sciences politiques

L'abstention risque de battre des records pour la prochaine présidentielle - même si c'est l'élection qui rassemble toujours le plus grand nombre d'électeurs.

Sur France Bleu Occitanie, on choisit ce lundi matin de parler de tous ceux qui envisagent de ne pas aller voter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Un record d'abstention pourrait être atteint. Jean-Yves Dormagen est professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier et il est notre invité.

On était déjà à plus de 66% d'abstention aux dernières départementales et régionales. 55 %. aux municipales. Est-ce qu'il faut s'attendre à une participation catastrophique à cette présidentielle ?

Non, pas forcément. On n'en sait rien, en fait. C'est impossible de savoir aujourd'hui quelle sera la participation à la présidentielle. Ça va dépendre de la campagne, ça va dépendre du scénario. Ça va dépendre du fait de savoir si le scrutin est serré ou pas. Qui peut l'emporter ? Ce sont des choses que l'on ignore encore aujourd'hui.

Ça veut dire que tout ce que les sondages sortent n'est pas fiable selon vous ?

Ils sont incapables de mesurer ce que sera la participation dans trois mois. Ça va dépendre encore une fois de la campagne, de la pandémie aussi peut-être. Ça va dépendre de ce qui va se passer pendant les trois mois à venir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mesurer l'abstention dans trois mois.

En revanche, on est dans une tendance qui est plutôt abstentionniste. On peut imaginer qu'il y a un risque d'abstention élevé, effectivement, pour cette présidentielle.

Les débats sont vifs en ce moment. Beaucoup de professions - les enseignants, les soignants, par exemple - sont en colère. Ça leur donne encore plus envie d'aller voter ou c'est le contraire ?

Ça peut produire les deux effets. Il n'y a pas de lien mécanique entre les deux. Encore une fois, c'est plus le scénario de campagne qui va être décisif. Est-ce que l'élection sera serrée ? Qui seront les prétendants ? Est ce que tous les camps seront bien représentés ?

Voyez par exemple aujourd'hui, la situation de la gauche est assez compliquée. Il n'y a pas de candidat de gauche pour l'instant en situation de se qualifier pour le second tour du scrutin et ça peut, par exemple, avoir un effet démobilisateur sur l'électorat de gauche.

On entend dire effectivement que c'est la faute de la gauche, avec d'ailleurs Christiane Taubira, qui a annoncé sa candidature ce week-end. Ça peut être la faute des politiques, cette abstention ?

Ce n'est pas qu'une question de faute des politiques. Les électeurs votent parce qu'ils ont l'impression que leur bulletin a du sens, peut avoir un impact sur le résultat d'élections, bien sûr, sur leurs conditions de vie, sur la situation du pays, etc. Et donc, le scénario de campagne est très important.

Ce qui est important aussi, c'est que l'élection soit clivée, c'est-à-dire que les électeurs aient l'impression que les enjeux sont forts, que les propositions sont bien marquées, bien différenciés.

Donc, il y a tous ces éléments qui comptent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel sera le niveau de participation. Si le scrutin se révèle incertain, si les camps en présence peuvent tous avoir une chance de l'emporter, on devrait avoir une participation quand même élevée.

Je rappelle quand même que la participation à la présidentielle est toujours autour de de 80%. Le taux de participation est toujours beaucoup plus élevé, à part le 21 avril 2002. On s'en souvient principalement parce qu'il avait été marqué par la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour, mais c'est un scrutin où l'abstention avait été élevée pour une présidentielle. Elle avait approché les 30%.

À part ce premier tour de 2002, on est toujours presque autour de 80% à l'élection présidentielle. Ça reste une des élections où on vote le plus. Y compris à l'échelle mondiale. C'est vraiment une participation très élevée pour une élection.

Carole Delga, vous l'avez sûrement suivi. La présidente socialiste de notre région déplorait la semaine dernière le ton de cette campagne avec les petites phrases comme Emmanuel Macron qui veut "emmerder les non vaccinés". Est-ce que ça peut décourager des électeurs ?

Ça peut décourager des électeurs, mais ça peut aussi les contrarier, les énerver et leur donner envie d'aller voter. Ça peut aussi les mobiliser. Vous savez, la phrase d'Emmanuel Macron, elle a des effets très différenciés. Il y a un certain nombre de Français qui souhaitent aujourd'hui que la vaccination soit obligatoire. Je ne suis pas sûr que la phrase d'Emmanuel Macron les a particulièrement choqués.

Et puis, effectivement, il y a d'autres d'autres citoyens qui considèrent que ça doit rester une liberté, qui considèrent aussi le fait de ne pas se faire vacciner, ils ont peut-être décidé d'ailleurs de ne pas vacciner eux-mêmes, et qui peuvent être en colère. Et pour le coup aussi, aller voter. On peut imaginer toutes les réactions possibles à ce type de phrase.

Sur France Bleu Occitanie, ce matin. On parle d'un maire sans étiquette du Tarn qui a fait un film sur l'abstention, justement pour donner la parole à ceux qui n'ont pas voulu voter aux dernières municipales notamment. Vous trouvez ça bien que les élus eux-mêmes tentent de résoudre le problème ?

Oui, ils ont sans doute un rôle à jouer comme tous les citoyens. Un rôle aussi à jouer sur la question de l'inscription. On peut encore s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui et c'est nouveau.

Il y a 6% de Français qui ne sont pas inscrits. Il y en a 10%, voire 15%, qui ne sont pas inscrits à la bonne adresse qu'on appelle des mal-inscrits. Donc, c'est presque un Français sur six qui ne peut pas voter sur son lieu de résidence. Et je pense que c'est aussi une question très importante et un facteur d'abstention très élevé pour ceux qui sont mal inscrits.

Et là, les rôles, le rôle des élus, des élus locaux, des maires, etc. peut aussi être important.

