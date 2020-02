Abus sexuels et maltraitance / sports de montagne : une douzaine de témoignages auprès de la cellule d'écoute

En juillet 2019, le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne (SIM-CFDT) créait une cellule d'assistance aux victimes de maltraitances dans les filières du ski et des sports de montagne. Resté discret sur cette initiative, le SIM décide aujourd'hui de faire connaître son action au plus grand nombre, dans un contexte ou plusieurs affaires éclatent actuellement que ce soit dans le monde du patinage, du tennis, de la natation ou du football.

En sept mois, la cellule a recueilli une douzaine de témoignages, principalement d'abus d'ordre sexuel. A chaque fois, les victimes sont des femmes.

"Cela va de la drague un peu lourde voire très lourde jusqu'à des cas qui pourraient relever de l'abus sexuel"—Yannick Vallençant du SIM

"Il y a des choses qui semblent tolérées depuis un certain temps"- Yannick Valençant Copier

"Dans le monde du ski et des sports de neige, les témoignages que l'on a se déroulent sur plusieurs décennies, il y a des choses qui semblent en place ou tolérées depuis un certain temps", explique Yannick Vallençant. Dans la sphère de l'alpinisme, les cas évoqués sont plus récents "car l'arrivée des femmes dans les métiers par exemple de guide de haute-montagne est plus récente".

"Cela va de la drague un peu lourde voire très lourde dans certains établissements de formation d'Etat, jusqu'à des cas qui pourraient relever de l'abus sexuel ou en tous cas de la tentative d'abus sexuel", raconte Yannick Vallençant, guide de haute-montagne à Chamonix et président du SIM.

Une cellule d'écoute anonyme

La cellule mise en place à l'été 2019 est une cellule d'écoute et d'assistance, totalement anonyme quand les personnes qui appellent le souhaitent. C'est un élément très important dans le milieu de la montagne, comme en témoigne Yannick Vallençant : "le gros problème qu'on rencontre dans la sphère des sports de montagne ce sont les liens étroits entre tous les acteurs de ce petit monde de la montagne : la sphère économique (les employeurs), les établissements de formation, les fédérations, l'administration, tout cela est lié". Si on rajoute à cela la spécificité de la géographie de montagne, c'est à dire de petits villages et de stations où tout le monde se connait, on comprend très facilement pourquoi certaines victimes présumées redoutent de parler.

"Les victimes disent que si jamais elles témoignent, leur carrière dans le ski ou les sports de montagne est terminée"

"Les victimes de faits graves disent que si jamais elles témoignent à visage découvert ou pire encore si elles portent plainte, leur carrière dans le ski ou les sports de montagne est terminée", conclue Yannick Vallençant. Le président du SIM expère que les affaires récentes et les initiatives comme cette cellule d'écoute vont aider la parole à se libérer.

Il affirme que ce "sport écoute" mis en place par le SIM est indépendant de toute structure ou fédération, ce qui est demandé notamment en ce moment par plusieurs grands sportifs français.

La cellule peut aussi avoir un rôle d'assistance juridique si besoin.

INFOS PRATIQUES

N° de "Sport Ecoute" 07 86 78 91 09

sport.ecoute@gmail.com